Меры ЕС и РФ по ужесточению торговли ломом ударят по Украине - эксперты

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Елена Бурдейная
Эксперты анализируют меры по ужесточению торговли металлоломом, анонсированные в ЕС и России. Из-за этого в Украине возникают неблагоприятные условия для работы металлургического сектора, о чем пишет Uaprom.info в статье "Турецкое вторжение: как металлоломный протекционизм в мире ударит по Украине".
Украину ожидают проблемы на рынке металлолома - иллюстративная фотография из сети
Так, Еврокомиссия хочет ограничить поставки отходов, включая металлолом, в страны, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из экологических соображений. А покупателей из стран ОЭСР предлагают обязать проходить экологический аудит.
Россия с 1 января готовится повысить экспортную пошлину на металлолом с 70 до 100 евро за тонну. Это решение уже одобрила Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам.
Подобные протекционистские меры сулят новые проблемы украинским металлургам, считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
В условиях, когда защитные меры применяют практически все страны с развитой металлургией, Украина остается последним открытым рынком, говорит он. Это создает условия для вымывания вторсырья из страны.
За 10 месяцев текущего экспорт металлолома уже вырос в 15 раз, до свыше 500 тыс. т, из которых 90% были отгружены в Турцию, крупнейшего импортера металлолома в мире. Турецкие металлурги пользуются целым рядом преференций от льготных кредитов до низких тарифов на энергоносители, что позволяет им увеличивать закупочные цены без ощутимых потерь.
объяснил Каленков.
Без стабильного доступа к вторсырью устойчивое развитие металлообрабатывающих отраслей в Украине будет невозможно, добавил директор CMD Ukraine Игорь Гужва:
Кроме того, роль металлолома в металлургии будет только расти, учитывая мировые тенденции по декарбонизации промышленности, отметил замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
По мнению Каленкова, правительство должно принять решение о временном запрете на экспорт лома из Украины и параллельно повысить вывозную пошлину на вторсырье, что позволит обеспечить стабильное производство.
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