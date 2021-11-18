Меры ЕС и РФ по ужесточению торговли ломом ударят по Украине - эксперты

Эксперты анализируют меры по ужесточению торговли металлоломом, анонсированные в ЕС и России. Из-за этого в Украине возникают неблагоприятные условия для работы металлургического сектора, о чем пишет Uaprom.info в статье "Турецкое вторжение: как металлоломный протекционизм в мире ударит по Украине".

Украину ожидают проблемы на рынке металлолома - иллюстративная фотография из сети

Так, Еврокомиссия хочет ограничить поставки отходов, включая металлолом, в страны, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из экологических соображений. А покупателей из стран ОЭСР предлагают обязать проходить экологический аудит.

Россия с 1 января готовится повысить экспортную пошлину на металлолом с 70 до 100 евро за тонну. Это решение уже одобрила Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам.

Подобные протекционистские меры сулят новые проблемы украинским металлургам, считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В условиях, когда защитные меры применяют практически все страны с развитой металлургией, Украина остается последним открытым рынком, говорит он. Это создает условия для вымывания вторсырья из страны.

За 10 месяцев текущего экспорт металлолома уже вырос в 15 раз, до свыше 500 тыс. т, из которых 90% были отгружены в Турцию, крупнейшего импортера металлолома в мире. Турецкие металлурги пользуются целым рядом преференций от льготных кредитов до низких тарифов на энергоносители, что позволяет им увеличивать закупочные цены без ощутимых потерь.

"Турецкое правительство создало такие условия для своей металлургической промышленности, что они могут выгребать лом со всех близлежащих рынков по завышенным ценам. Мы конкурировать (с такими ценами на лом – ред.) не можем", -

объяснил Каленков.

Без стабильного доступа к вторсырью устойчивое развитие металлообрабатывающих отраслей в Украине будет невозможно, добавил директор CMD Ukraine Игорь Гужва:

"Это нонсенс. У нас есть свой источник лома. А вместо того, чтобы сформировать свою устойчивую политику по внутренней переработке, мы его экспортируем".

Кроме того, роль металлолома в металлургии будет только расти, учитывая мировые тенденции по декарбонизации промышленности, отметил замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По мнению Каленкова, правительство должно принять решение о временном запрете на экспорт лома из Украины и параллельно повысить вывозную пошлину на вторсырье, что позволит обеспечить стабильное производство.

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