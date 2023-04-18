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Металлурги Украины постепенно наращивают производство

Несмотря на рост производства потери против мирного времени, составляют 70%

сегодня, 15:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

В макроэкономическом обзоре НБУ говорится об заметном оживлении в определенных секторах экономики в марте, включая металлургию, информирует глава Комитета финансов Данило Гетманцев, пишут "Комментарии".

Металлурги Украины постепенно наращивают производство

В марте металлурги нарастили производство

Сегодняшние данные Укрметаллургпрома это подтверждают. По данным отраслевой ассоциации, среднесуточное производство в марте составило:


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- чугуна – 15 тыс. тонн (19% к февралю 2023 года);

- стали – 17 тыс. тонн (12% м/м);

- проката – 14 тыс. тонн (17% м/м).

"Улучшение объемов производства в марте связано с дозагрузкой законсервированных производственных мощностей, отсутствием дефицита э/э, улучшением внешней конъюнктуры – ростом мирового спроса и цен на сталь/прокат", – сообщает Гетьманцев.

В годовом измерении – по сравнению с мартом 2022 года – в Украине среднесуточное производство ожидаемо увеличилось: в 2,1 раза по чугуну, в 2,2 раза по стали, в 1,7 раза по прокату.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина уже более года воюет на нескольких фронтах, кроме военного важной частью выживания является экономическая борьба.

Как писали "Комментарии", у аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур появятся новые финансовые возможности. Программа USAID по аграрному и сельскому развитию предоставит 367 млн грн для софинансирования проектов, касающихся поддержки переработки зерновых, масличных и бобовых культур.

Читайте также на страницах "Комментариев" – стало известно, сколько денег в среднем в месяц нужно на одного члена украинской семьи.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/4578
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