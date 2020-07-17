Металлургическая и горнодобывающая промышленность Украины: как поднять эффективность на новый уровень

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Владимир Лавский
Накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности, который отмечается 19 июля, "Комментарии" узнали о проблемах в данной отрасли и способах их устранения.
К своему профессиональному празднику металлурги подходят не в лучшем настроении. В первом полугодии зафиксирован спад производства по всем видам металлургической продукции, сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.
Наибольшее падение зафиксировано в производстве трубной продукции
– на 29,4% (по сравнению с первым полугодием 2019-го), стали – на 7,6%, и
проката – на 4,7%. Не радуют и данные по заготовке металлолома: за 6 месяцев
2020 года его заготовили лишь1,3 млн т. (падение на 23% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года). Экспорт металлолома за тот же период
сократился на 54% до 17 000 тонн.
Предполагается, что металлургические предприятия Украины по итогам 2020 года сократят выплавку стали на 3% по сравнению с 2019-м - до 20,318 млн тонн.
Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев напоминает, что металлургическая и горнодобывающая промышленность всегда были флагманами украинской экономики. Так, горно-металлургическая отрасль обеспечивает 26% всех валютных поступлений в страну, на ее долю приходится 12% ВВП. Отчисления в госбюджет по итогам 2019 года составили 30 миллиардов гривен. С учетом смежных отраслей в металлургическом комплексе занято 600 тысяч человек. К сожалению, государство оставило их без внимания.
"Продукция этих отраслей занимает первые строчки в рейтинге
товаров национального экспорта. В них был заложен потенциал, обеспечивший рост
украинской экономики в начале двухтысячных годов. Однако, неолиберальная
политика, последовательно реализуемая правительствами Украины в последние годы,
лишила эти отрасли внимания со стороны государства, – отмечает Геннадий Рябцев.
– Почему-то считается, что они могут развиваться без каких-либо стратегических
документов и без государственной промышленной политики. Свидетельством череды
ошибок стала в свое время (в марте 2014-го – прим. ред.) ликвидация
Министерства промполитики Украины".
Эксперт подчеркивает, что рынок не в состоянии
самостоятельно решить проблемы, которые существуют в этих отраслях. Как не в
состоянии и спрогнозировать развитие многочисленных элементов, образующих эти
отрасли.
"К примеру, для металлургической промышленности необходим
коксующийся уголь – значит, надо развивать соответствующую добывающую отрасль,
– поясняет Геннадий Рябцев. – Бизнесмен, который руководит тем или иным
предприятием, не может стимулировать отрасли, которые обеспечивают его сырьем.
Сырьевую поддержку должна обеспечивать госполитика. Власть должна говорить: у
нас есть приоритеты. Мы будем развивать черную металлургию. И озаботиться рядом
моментов. Какие нужны для этого производства, которые обеспечат металлургов
сырьем? Как обеспечить рынки сбыта. Как сделать продукцию востребованной на
внутреннем и внешнем рынке. Как стимулировать развитие отрасли. А если нет
промполитики, то нет и приоритетов".
Правовой, информационный, организационный, человеческий, научный, другие ресурсы не используются государством эффективно, считает доктор наук по госуправлению. Всё это результат того, что нет концентрации на какой-то определенной отрасли (отраслях).
Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает: "Достоверно можно сказать, что эти отрасли переживают не самые лучшие свои времена. И не только в Украине. Это уже, если можно так сказать, устаревшие и низкопродуктивные сферы деятельности и часто балласт для любой экономики в мире".
При этом, подчеркивает эксперт, в Украине металлургическая и
горнодобывающая отрасли сконцентрированы в руках олигархов.
"А это означает, что ни о каких долгосрочных капитальных
инвестициях или высоких требованиях к эффективности работы речи быть не может,
– говорит Александр Гаврутенко. – Там задача была и остается: выжимать всё
возможное из соответствующих активов, прикрываясь высокой там занятостью,
требуя от государства финансовой поддержки, льгот и прочих преференций, тем
самым еще больше понижая их конкуренто- и жизнеспособность. И как заявил
недавно наш премьер-министр (будучи заложником сложившейся ситуации и очевидно
понимая безысходность) – государство вынуждено и будет поддерживать
олигархические бизнесы, дабы сохранить в стране рабочие места (к слову, одни из
самых низкооплачиваемых)".
И делаться это будет, считает эксперт, за счет и в ущерб другим более эффективным и перспективным сферам. И в целом за счет всего экономического развития страны.
Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что для улучшения ситуации в металлургической и горнодобывающей отраслях, которые значительно пострадали от череды кризисов, следует предпринять два важных шага.
"Первый уже сделан, – отмечает эксперт. – На
правительственном уровне принято решение о создании Министерства промышленной
политики. На этой неделе Рада утвердила и вице-премьера - министра по вопросам
стратегических отраслей промышленности. Им стал Олег Уруский. "Голый"
вице-премьер, без министерства – это ни о чём. Так что появиться и оно. Это –
важный управленческий шаг".
Вторым необходимым шагом для развития металлургии Михаил
Чаплыга считает переориентацию инициированного президентом Зеленским проекта
"Большая стройка".
"Сейчас этот скорее виртуальный проект слишком сосредоточен на дорогах. А следует больше строить домов, школ, больниц, – отмечает эксперт. – Это дает много работы смежникам. Если перейти от бетоноконструкций к металлоконструкциям – это увеличит потребление металла в Украине. Нам важно перестать быть сырьевым придатком, продавая рудный концентрат. Следует увеличить потребление на внутреннем рынке. Что возможно в случае грамотных госзаказов и при реализации крупных инфраструктурных проектов. При правильной концепции мы значительно увеличим внутреннее потребление металла, повысив его дополнительную стоимость, создав новые рабочие места. И тогда "Большая стройка" – в глобальном понимании – даст толчок к экономическому развитию".
Как "Комментарии" проанализировали с помощью графики проект "Большая стройка".
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