Металлургическая и горнодобывающая промышленность Украины: как поднять эффективность на новый уровень

Накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности, который отмечается 19 июля, "Комментарии" узнали о проблемах в данной отрасли и способах их устранения.

К своему профессиональному празднику металлурги подходят не в лучшем настроении. В первом полугодии зафиксирован спад производства по всем видам металлургической продукции, сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.

Наибольшее падение зафиксировано в производстве трубной продукции – на 29,4% (по сравнению с первым полугодием 2019-го), стали – на 7,6%, и проката – на 4,7%. Не радуют и данные по заготовке металлолома: за 6 месяцев 2020 года его заготовили лишь1,3 млн т. (падение на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Экспорт металлолома за тот же период сократился на 54% до 17 000 тонн.

Предполагается, что металлургические предприятия Украины по итогам 2020 года сократят выплавку стали на 3% по сравнению с 2019-м - до 20,318 млн тонн.

"Продукция этих отраслей занимает первые строчки в рейтинге товаров национального экспорта"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев напоминает, что металлургическая и горнодобывающая промышленность всегда были флагманами украинской экономики. Так, горно-металлургическая отрасль обеспечивает 26% всех валютных поступлений в страну, на ее долю приходится 12% ВВП. Отчисления в госбюджет по итогам 2019 года составили 30 миллиардов гривен. С учетом смежных отраслей в металлургическом комплексе занято 600 тысяч человек. К сожалению, государство оставило их без внимания.

"Продукция этих отраслей занимает первые строчки в рейтинге товаров национального экспорта. В них был заложен потенциал, обеспечивший рост украинской экономики в начале двухтысячных годов. Однако, неолиберальная политика, последовательно реализуемая правительствами Украины в последние годы, лишила эти отрасли внимания со стороны государства, – отмечает Геннадий Рябцев. – Почему-то считается, что они могут развиваться без каких-либо стратегических документов и без государственной промышленной политики. Свидетельством череды ошибок стала в свое время (в марте 2014-го – прим. ред.) ликвидация Министерства промполитики Украины".

Эксперт подчеркивает, что рынок не в состоянии самостоятельно решить проблемы, которые существуют в этих отраслях. Как не в состоянии и спрогнозировать развитие многочисленных элементов, образующих эти отрасли.

"К примеру, для металлургической промышленности необходим коксующийся уголь – значит, надо развивать соответствующую добывающую отрасль, – поясняет Геннадий Рябцев. – Бизнесмен, который руководит тем или иным предприятием, не может стимулировать отрасли, которые обеспечивают его сырьем. Сырьевую поддержку должна обеспечивать госполитика. Власть должна говорить: у нас есть приоритеты. Мы будем развивать черную металлургию. И озаботиться рядом моментов. Какие нужны для этого производства, которые обеспечат металлургов сырьем? Как обеспечить рынки сбыта. Как сделать продукцию востребованной на внутреннем и внешнем рынке. Как стимулировать развитие отрасли. А если нет промполитики, то нет и приоритетов".

Правовой, информационный, организационный, человеческий, научный, другие ресурсы не используются государством эффективно, считает доктор наук по госуправлению. Всё это результат того, что нет концентрации на какой-то определенной отрасли (отраслях).

"У олигархов одна задача: выжимать все возможное из соответствующих активов"

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает: "Достоверно можно сказать, что эти отрасли переживают не самые лучшие свои времена. И не только в Украине. Это уже, если можно так сказать, устаревшие и низкопродуктивные сферы деятельности и часто балласт для любой экономики в мире".

При этом, подчеркивает эксперт, в Украине металлургическая и горнодобывающая отрасли сконцентрированы в руках олигархов.

"А это означает, что ни о каких долгосрочных капитальных инвестициях или высоких требованиях к эффективности работы речи быть не может, – говорит Александр Гаврутенко. – Там задача была и остается: выжимать всё возможное из соответствующих активов, прикрываясь высокой там занятостью, требуя от государства финансовой поддержки, льгот и прочих преференций, тем самым еще больше понижая их конкуренто- и жизнеспособность. И как заявил недавно наш премьер-министр (будучи заложником сложившейся ситуации и очевидно понимая безысходность) – государство вынуждено и будет поддерживать олигархические бизнесы, дабы сохранить в стране рабочие места (к слову, одни из самых низкооплачиваемых)".

И делаться это будет, считает эксперт, за счет и в ущерб другим более эффективным и перспективным сферам. И в целом за счет всего экономического развития страны.

"Нам важно перестать быть сырьевым придатком"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что для улучшения ситуации в металлургической и горнодобывающей отраслях, которые значительно пострадали от череды кризисов, следует предпринять два важных шага.

"Первый уже сделан, – отмечает эксперт. – На правительственном уровне принято решение о создании Министерства промышленной политики. На этой неделе Рада утвердила и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Им стал Олег Уруский. "Голый" вице-премьер, без министерства – это ни о чём. Так что появиться и оно. Это – важный управленческий шаг".

Вторым необходимым шагом для развития металлургии Михаил Чаплыга считает переориентацию инициированного президентом Зеленским проекта "Большая стройка".

"Сейчас этот скорее виртуальный проект слишком сосредоточен на дорогах. А следует больше строить домов, школ, больниц, – отмечает эксперт. – Это дает много работы смежникам. Если перейти от бетоноконструкций к металлоконструкциям – это увеличит потребление металла в Украине. Нам важно перестать быть сырьевым придатком, продавая рудный концентрат. Следует увеличить потребление на внутреннем рынке. Что возможно в случае грамотных госзаказов и при реализации крупных инфраструктурных проектов. При правильной концепции мы значительно увеличим внутреннее потребление металла, повысив его дополнительную стоимость, создав новые рабочие места. И тогда "Большая стройка" – в глобальном понимании – даст толчок к экономическому развитию".

Как "Комментарии" проанализировали с помощью графики проект "Большая стройка".

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