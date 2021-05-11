«Метинвест» более чем в 7 раз увеличит вложения в государственную казну за счет налога на прибыль

В период с января по июнь 2021 года группа "Метинвест" планирует увеличить уплату налога на прибыль более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а это более 10 млрд гривен. Об этом сообщает uaprom.

«Метинвест» - фото из открытых источников

Компания "Метинвест" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. По данным налоговой службы, в прошлом году финансовая структура увеличила выплаты в бюджет на 5%, что в сумме составляет до 22,1 млрд гривен. Также руководство "Метинвест" сообщило, что за 15 лет своей деятельности обогатили украинские бюджеты всех уровней на 165 млрд гривен. Сейчас же в компании подтвердили об увеличении выплат процентной ставки на прибыль в 2021 году.

"Предприятия группы "Метинвест" в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн. Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза. Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат при пандемии коронавируса", — сообщают в компании.

Работники "Метинвеста" отметили, что еще в начале пандемии отказались от налоговых каникул, чтобы поддержать украинский бизнес. За это время они успели заплатить более 50 млн гривен в местные бюджеты. Такие меры компании позволили больницам обеспечивать себя всем необходимым для лечения больных на COVID-19 и проведения противоэпидемических мероприятий, а местной власти стабильно выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий.

Напомним, что в апреле 2021 года компания "Метинвест" стала стратегическим партнером развития заповедника "Хортица".

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