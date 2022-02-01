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"Метинвест" вдвое увеличил выплату налогов: как металлургия держит на плаву экономику Украины

Экономист Борис Кушнирук заявил, что их доля в уплаченном налоге по Украине составляет около 5%

сегодня, 17:48
Автор:

Станислав Молчанов
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Несмотря на то, что 2021-й был тяжелым для многих отраслей, некоторым компаниям удалось нарастить прибыль и, соответственно, существенно пополнить украинскую казну. В частности, в компании "Метинвест" заявили, что увеличили уплату налогов более чем вдвое – до 52 млрд. грн. Что это дает украинской экономике – разбирался OBOZREVATEL.

"Метинвест" вдвое увеличил выплату налогов: как металлургия держит на плаву экономику Украины

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков (фото из открытых источников)

В общем, "Метинвест" сейчас является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Как утверждает экономист Борис Кушнирук, их доля в уплаченном налоге по Украине составляет около 5%.

"Помимо того, что они платят налоги, еще и наращивают деятельность обогатительных фабрик и металлургических заводов", – отмечает экономист.

Увеличение прибыли компании играет важную роль и для украинской экономики. Ведь у "Метинвеста" есть возможность не только платить больше налогов, но и обеспечивать рабочие места.

"Компания продолжает работать. Возможно, сейчас это больше в планах, но "Метинвест" собирается увеличивать инвестиции и это тоже положительный фактор", — подчеркивает эксперт по металлургическому сектору Дмитрий Хорошун .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Метинвест поставляет 25% всего кислорода для лечения больных коронавирусом. Группа Метинвест довела поставки кислорода в больничные стационары до 100 тонн в сутки, сообщил директор департамента регионального развития компании Александр Вишняков. Он уточнил, что предприятия группы пришли на помощь, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости Covid. По его словам, с начала года всего было поставлено более 4 тыс. тонн кислорода, что делает "Метинвест" крупнейшим частным поставщиком кислорода.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/metinvest-udvichi-zbilshiv-viplatu-podatkiv-yak-metalurgiya-trimae-na-plavu-ekonomiku-ukraini.htm
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