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«Метинвест» заявил о давлении на компанию со стороны контролирующих органов

Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур

сегодня, 19:30
Автор:

Станислав Молчанов
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На горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено

«Метинвест» заявил о давлении на компанию со стороны контролирующих органов

В компании заявили о давлении на бизнес (фото из открытых источников)

Об этом сказано в заявлении компании.

Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур – действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", — сказано в заявлении.

В группе подчеркнули, что "Метинвест" является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики.

"Метинвест" официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Метинвест" вдвое увеличил выплату налогов.

 


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Источник: http://uaprom.info/news/182580-metinvest-prizval-pravoohranitelnye-organy-rabotat-pravovom-pole.html
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