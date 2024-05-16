Microsoft уходит из Китая: что произошло

Microsoft предложил своим сотрудникам из Китая переехать в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию.

Microsoft выводит своих сотрудников из Китая. Фото из открытых источников

По информации издания WSJ, предложение переехать из Китая получили от 700 до 800 сотрудников, работающих в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных вычислений. Они должны принять решение о переезде в июнь.

Как пишет издание, сотрудникам компании сообщили, что переезд поможет укрепить глобальные амбиции Microsoft в сфере облачных вычислений и удовлетворить потребности инженеров по искусственному интеллекту в разных местах.

В Азиатско-Тихоокеанской группе исследований и разработок Microsoft работает около 7000 специалистов, большинство из которых расположены в Китае. Многие из них принимают участие в глобальных исследованиях и разработках основных продуктов компании, включая искусственный интеллект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.

