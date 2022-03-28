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Минэкономики озвучило потери Украины от боевых действий

Украинская экономика потеряла миллиарды долларов за период войны

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о сумме потерь нашего государства с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Минэкономики озвучило потери Украины от боевых действий

Фото иллюстративное / Pixabay

Как отметила глава ведомства, сумма единовременных потерь от обстрелов и бомбардировок украинских городов и поселков оккупантами составляет 564,9 миллиарда долларов. Экономисты подсчитали суммы денежных потерь в разных областях. Подсчеты следующие: разрушены и повреждены обьекты инфраструктуры на 119 млрд долларов США; потери ВВП Украины в текущем году составляют 112 млрд. долларов США.

Оккупанты уничтожили имущества украинцев на сумму более 90 млрд долларов. Потери предприятий от боевых действий составляют 80 млрд долларов, потери в сфере инвестиций – 54 млрд долларов. Госбюджет потерял уже 48 млрд долларов.

"Существуют по меньшей мере два метода подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д. Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", – отметила министерша.

 В аналитике Киевской школы экономики КSЕ Institute указаны общие потери экономики – как прямые (разрушение, остановка производства и т.п.), так и косвенные от выезда беженцев, прекращения инвестирования, выплат социальной помощи. Следовательно, прямые убытки инфраструктуры на 24 марта составляют $63 млрд или 1,8 трлн гривен. Общие потери экономики Украины составляют от 543 млрд до 600 млрд долларов США.  Расчеты проводили работники аналитического подразделения Киевской школы экономики, волонтеры из партнерских организаций, работники Центра экономической стратегии, Prozorro.Продажи.

"Похоже, что после неудачи с "планом А" по захвату Киева за два-три дня или по крайней мере Харькова в те же сроки, российские захватчики перешли к "плану Б" и планомерно разрушают жилые кварталы и инженерную инфраструктуру городов Украины", — написал Юрий. Гаврилечко, экономист, эксперт Украинской фабрики мнения.

Advanter Group и Центр Экономического Восстановления публикуют данные исследования состояния и перспектив украинского бизнеса. Специалисты подсчитали, что прямые потери малого и среднего бизнеса могут составить 80 млрд. долларов. По информации аналитиков, по состоянию на 23 марта, 74% предприятий либо приостановили свою деятельность (47%), либо работают с меньшей мощностью (27%).

Как сообщал портал, эксперты рассказали, какие важные решения должны принять украинские власти.


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Источник: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko
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