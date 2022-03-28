Минэкономики озвучило потери Украины от боевых действий

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Козлова Альбіна
Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о сумме потерь нашего государства с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Фото иллюстративное / Pixabay
Как отметила глава ведомства, сумма единовременных потерь от обстрелов и бомбардировок украинских городов и поселков оккупантами составляет 564,9 миллиарда долларов. Экономисты подсчитали суммы денежных потерь в разных областях. Подсчеты следующие: разрушены и повреждены обьекты инфраструктуры на 119 млрд долларов США; потери ВВП Украины в текущем году составляют 112 млрд. долларов США.
Оккупанты уничтожили имущества украинцев на сумму более 90 млрд долларов. Потери предприятий от боевых действий составляют 80 млрд долларов, потери в сфере инвестиций – 54 млрд долларов. Госбюджет потерял уже 48 млрд долларов.
В аналитике Киевской школы экономики КSЕ Institute указаны общие потери экономики – как прямые (разрушение, остановка производства и т.п.), так и косвенные от выезда беженцев, прекращения инвестирования, выплат социальной помощи. Следовательно, прямые убытки инфраструктуры на 24 марта составляют $63 млрд или 1,8 трлн гривен. Общие потери экономики Украины составляют от 543 млрд до 600 млрд долларов США. Расчеты проводили работники аналитического подразделения Киевской школы экономики, волонтеры из партнерских организаций, работники Центра экономической стратегии, Prozorro.Продажи.
Advanter Group и Центр Экономического Восстановления публикуют данные исследования состояния и перспектив украинского бизнеса. Специалисты подсчитали, что прямые потери малого и среднего бизнеса могут составить 80 млрд. долларов. По информации аналитиков, по состоянию на 23 марта, 74% предприятий либо приостановили свою деятельность (47%), либо работают с меньшей мощностью (27%).
Как сообщал портал, эксперты рассказали, какие важные решения должны принять украинские власти.
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