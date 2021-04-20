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Минфин повысил ставки по ценным бумагам

Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных – c 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3% соответственно

сегодня, 21:57
Автор:

Ольга Чародий

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%, говорится в данных ведомства.

Минфин повысил ставки по ценным бумагам

Ставки размещения облигаций

Министерство смогло привлечь 4,59 млрд грн по сравнению с "провальным" аукционом на прошлой неделе, когда были удовлетворены заявки на 0,22 млрд грн.

Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных – c 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3% соответственно.

Доходность самых "длинных" 6-летних бумаг также увеличилась – с 12,5% месяцем ранее до 12,75%.

 Напомним, каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальном обеспечении. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Как инвестировать в старость и стать материально независимым?

Одним из надежных вкладов станет приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50 000 долларов. Однако есть много рисков: не сданный дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт.

В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. Например, в Стамбуле можно купить просторную квартиру за 62 000 долларов. Причем жилье уже будет с ремонтом, коммуникациями и некоторой техникой. 

В Киеве квартиру можно будет сдать за 400-500 долларов. Соответственно, вернуть вложенные деньги можно будет за 13,5 лет. Квартира в Стамбуле окупится через 6 лет. Аренда недвижимости в Турции может приносить 1000-2000 долларов в месяц.

Как мы сообщали ранее, в Египте дешевеет недвижимость. За сколько можно купить квартиру, читайте в нашем материале.



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Источник: https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika
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