Минфин повысил ставки по ценным бумагам

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Министерство финансов существенно повысило ставки размещения
облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после
повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%, говорится в данных
ведомства.
Ставки размещения облигаций
Министерство смогло привлечь 4,59 млрд грн по сравнению с
"провальным" аукционом на прошлой неделе, когда были удовлетворены
заявки на 0,22 млрд грн.
Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели
назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных – c 10,75% и 11,1% неделю назад до
11,15% и 11,3% соответственно.
Доходность самых "длинных" 6-летних бумаг также
увеличилась – с 12,5% месяцем ранее до 12,75%.
Напомним, каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальном обеспечении. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Как инвестировать в старость и стать материально независимым?
Одним из надежных вкладов станет приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50 000 долларов. Однако есть много рисков: не сданный дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт.
В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. Например, в Стамбуле можно купить просторную квартиру за 62 000 долларов. Причем жилье уже будет с ремонтом, коммуникациями и некоторой техникой.
В Киеве квартиру можно будет сдать за 400-500 долларов. Соответственно, вернуть вложенные деньги можно будет за 13,5 лет. Квартира в Стамбуле окупится через 6 лет. Аренда недвижимости в Турции может приносить 1000-2000 долларов в месяц.Как мы сообщали ранее, в Египте дешевеет недвижимость. За сколько можно купить квартиру, читайте в нашем материале.
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