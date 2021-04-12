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Почему выгоднее вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, а не в Украине

Приобретение недвижимости - один из способов обеспечить беззаботную старость

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальном обеспечении. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Как инвестировать в старость и стать материально независимым, рассказали в ТСН.

Почему выгоднее вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, а не в Украине

Инвестиции в недвижимость: где выгоднее покупать квартиры. Фото: lexopolis.biz

Одним из надежных вкладов станет приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50 тысяч долларов. Однако есть много рисков — не сданный дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт.

В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. Например, в Стамбуле можно купить просторную квартиру за 62 тысячи долларов. Причем жилье уже будет с ремонтом, коммуникациями и некоторой техникой.

В Киеве квартиру можно будет сдать за 400-500 долларов. Соответственно, вернуть вложенные деньги можно будет за тринадцать с половиной лет. Квартира в Стамбуле окупится через шесть лет. Аренда недвижимости в Турции может принести 1000-2000 долларов в месяц.

Кроме того, купить выгодно квартиру можно не только в Турции, но и на Кипре, где за недвижимость придется заплатить 55 000 евро. В эту сумму входит и ремонт, и минимальные мебель. Квартиру на Кипре у моря можно сдавать за 400 евро. Соответственно она начнет приносить прибыль через 11 лет.

Однако существует несколько рисков, связанных с покупкой квартир за рубежом. Прежде всего вам нужно найти агентство недвижимости, которое не обманет вас. Такое учреждение обязательно должно иметь лицензию и хорошие отзывы.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Египте дешевеет недвижимость. За сколько можно купить квартиру, читайте в нашем материале.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/tsn-diznalasya-chomu-vigidnishe-vkladati-groshi-u-neruhomist-v-turechchini-ta-na-kipri-nizh-v-ukrayini-poradi-1763350.html
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