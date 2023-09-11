Министр финансов заявил, что его беспокоит укрепление гривны: назван курс на 2024 год

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в 2024 году следует ослабление курса гривны к доллару. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".



Минфин дал прогноз на курс гривны в 2024 году. Фото из открытых источников

Во время мероприятия "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины" министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что гривна в 2024 году по отношению к доллару будет стоить более 41 гривны. По его словам, в правительстве уже предусматривают заложить официальный курс на уровне 41,4 гривны за доллар.

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"Нас беспокоит укрепление гривни. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров", — сказал Марченко и добавил, что на следующий год предусматриваем курс 41,4 гривны за доллар.

Сергей Марченко отметил, что Минфин ориентируется с прогнозом на курс гривны в 2024 году на Минэкономики и другие структуры.

Напомним, что Министерство финансов ранее спрогнозировало курс доллара на несколько последующих лет. Например, в 2025 году прогноз составляет 44,5 гривны за доллар, а в 2026 он снизится до 43 гривен.

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