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Министр рассказал, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ

Он убежден, что стране не стоит отказываться от дешевых денег

сегодня, 13:58
Автор:

Лиля Воробьева

Украинцы не почувствуют никаких потрясений, если страна в этом году не получит еще один транш от МВФ. Об этом во время общения с журналистами рассказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко. Чиновник выступил с соответствующей заявлением на всеукраинском форуме  "Украина 30".

Министр рассказал, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ

Алексей Любченко (фото из открытых источников)

По его словам, наша страна и ее экономика не почувствует никаких изменений.

"Если кредит не дадут до конца 2021, страна не почувствует никаких потрясений", — заявил Любченко.

Кроме этого, он сообщил, что Министерство финансов Украины ведет диалог с представителями миссии Международного валютного фонда для получения нового кредита.

"Мы выполнили все обязательства, которые брало на себя государство Украина в лице Кабмина, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы убеждены и очень верим, что получим этот транш. Ведь это полный бред при такой потребности в инвестициях, отказываться от дешевых финансов", — сказал министр.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько денег Украина получила и какую сумму должна.

В ответе на информационный запрос сайта "Комментарии", чиновники сообщили, что наше государство получает выплаты от Фонда в течение последних 29 лет. За это время было начато аж 12 различных программ, касающихся экономического развития государства. Также в МВФ поддерживают внедрение многих реформ на территории нашей страны. Общая сумма полученных от МВФ траншей пока составляет около 35 млрд долларов США. При конвертации в национальную валюту получим более 951 млрд гривен. Как объясняют в Министерстве финансов, деньги, полученные от Фонда в рамках уже указанных программ сотрудничества, идут по двум направлениям. Ими пополняют валютные резервы или они перечисляют в общий фонд госбюджета.

 


 


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