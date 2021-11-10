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Министр рассказал, как изменится Укрзализныця при "Большом строительстве"

К 2024 году построят 20 тысяч грузовых вагонов, к 2028 – еще 25,8 тысяч

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Укрзализныця начинает реформы большого масштаба, которые полностью обновят эту важную транспортную отрасль, откроют зеленый свет для новых инвестиций и введут отсчет европейского качества перевозок. Об этом, подводя итоги форума "Большая стройка: новая железная дорога", сказал глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр рассказал, как изменится Укрзализныця при "Большом строительстве"

Министр рассказал о больших изменениях (фото из открытых источников)

По его словам, этот год стал началом старта для введения президентской программы "Большая стройка" в системе украинской железной дороги, которая полностью изменится за 2 года реформ.

В частности, министр подчеркнул, что к 2024 году будет обеспечено скоростное сообщение между городами областного значения нашей страны. Первыми стали Черкассы, затем на очереди Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Николаев, Херсон и Мариуполь. Чтобы замысел Владимира Зеленского стал реальностью, работники железной дороги начали обновлять и электрифицировать колеи. Если в лучшие годы ведомству удавалось электрифицировать по 100 км путей в год, то у нас планы – менее 500 км с масштабной электрификацией уже к 2024 году.

Вместе с этими работами железнодорожники будут обновлять собственный грузовой подвижной состав. Также к 2024 году будут изготовлены 20 тысяч грузовых вагонов, еще через четыре года – еще почти 26 тысяч.

Александр Кубраков также заверил, что в ближайшее время будет изготовлено и реконструировано 650 спальных вагонов, 20 дизелей, 80 современных электричек, 60 поездов и 12 поездов для "Интерсити".

План действий для Укрзализныци уже согласован. Для его успешной реализации есть все, что нужно: политическая воля, средства, уверенность в правильности плана самих работников железнодорожной отрасли и готовность нашего рынка. Через два года украинская железная дорога будет совсем другой, — подытожил глава Министерства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что проекты "Большое строительство", "Инновационные парки" будут стимулировать развитие бизнеса.


  


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Источник: https://www.facebook.com/100004848136863/posts/1986327514872167/
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