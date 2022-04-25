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Министра экономики Украины вызвали на публичные дебаты: что не так с Планом восстановления Украины после войны

В Минэкономики остались только статисты, которые способны собирать информацию. Но анализировать ее и на основе этого анализа разрабатывать модели развития некому, - Виктор Гольдский

сегодня, 12:50
Автор:

Администратор
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На днях от имени министра экономики Юлии Свириденко был опубликован материал, в котором кратко изложено экономическое видение Плана восстановления и развития Украины после войны с Россией. Основными тезисами этой программы являются: полный доступ к рынкам стран ЕС и G7, вступление Украины в ЕС, дерегуляция и невмешательство государства в работу бизнеса, быстрая логистика, экспорт переработанной продукции, мощный военно-промышленный комплекс, развитие энергетического комплекса, климатическая модернизация.

Министра экономики Украины вызвали на публичные дебаты: что не так с Планом восстановления Украины после войны

Министр экономики Юлия Свириденко и бизнесмен Виктор Гольдский

Однако, кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский настаивает, что глава Минэкономики продолжает использовать декларативные лозунги, а заявленные шаги порождают финансовый паразитизм и минимизируют ответственность чиновников за ухудшение экономической ситуации.

Эксперт указывает на то, что Минэкономики не готово к управлению экономикой страны в военное время, а расписанный на послевоенное время План развития Украины является нереалистичным и популистским, строится на предположении, что Украине "все остальные страны что-то должны и дерутся одна с другой за право оказать украинцам помощь".

Истину в споре помогут установить публичные дебаты. 

"Предлагаю Юлии Свириденко отстоять свою Программу развития экономики Украины в прямом эфире. Отказ от публичной дискуссии будет считаться подтверждением изложенных в блоге тезисов", — написал Виктор Гольдский в своем Facebook.



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