Министра экономики Украины вызвали на публичные дебаты: что не так с Планом восстановления Украины после войны

На днях от имени министра экономики Юлии Свириденко был опубликован материал, в котором кратко изложено экономическое видение Плана восстановления и развития Украины после войны с Россией. Основными тезисами этой программы являются: полный доступ к рынкам стран ЕС и G7, вступление Украины в ЕС, дерегуляция и невмешательство государства в работу бизнеса, быстрая логистика, экспорт переработанной продукции, мощный военно-промышленный комплекс, развитие энергетического комплекса, климатическая модернизация.



Министр экономики Юлия Свириденко и бизнесмен Виктор Гольдский

Однако, кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский настаивает, что глава Минэкономики продолжает использовать декларативные лозунги, а заявленные шаги порождают финансовый паразитизм и минимизируют ответственность чиновников за ухудшение экономической ситуации.

Эксперт указывает на то, что Минэкономики не готово к управлению экономикой страны в военное время, а расписанный на послевоенное время План развития Украины является нереалистичным и популистским, строится на предположении, что Украине "все остальные страны что-то должны и дерутся одна с другой за право оказать украинцам помощь".

Истину в споре помогут установить публичные дебаты.



"Предлагаю Юлии Свириденко отстоять свою Программу развития экономики Украины в прямом эфире. Отказ от публичной дискуссии будет считаться подтверждением изложенных в блоге тезисов", — написал Виктор Гольдский в своем Facebook.





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