Минус миллионы: как Украина теряет работников и что это значит для экономики

Украина сталкивается с серьезным дефицитом рабочей силы, что может поставить под угрозу амбициозные планы экономического роста. По словам замминистра экономики Татьяны Бережной, для достижения ежегодного роста ВВП на 7% к 2030 году стране необходимо дополнительно 4,5 миллиона работников.

Украина на пороге демографического кризиса. ФОТО FEEDC.COM

Основными причинами кадрового дефицита есть война, выезд украинцев за границу и внутренняя миграция. Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра сократилась до 9 миллионов.

Несмотря на сложную ситуацию, по итогам первого полугодия 2024 г. ВВП Украины вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%. Однако, по словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, прогнозные макропоказатели на 2025-2027 годы зависят от многих факторов, включая ситуацию в безопасности.

"Что касается прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности", — сказал Соболев.

Кадровый дефицит ставит перед Украиной серьезные вызовы. Для обеспечения экономического роста необходимо не только привлечь новых работников, но и создать условия для их производительного труда. Это требует инвестиций в образование, развитие инфраструктуры и создание благоприятного бизнес-климата.

Читайте на портале "Комментарии" — Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается, в 14 областях рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по 10%). Об этом пишет издание "Комментарии", ссылаясь на исследование портала Work.ua.