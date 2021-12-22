Мировой лидер по рекрутингу H&S заходит в Украину: как это повлияет на бизнес

Известно, что Heidrick & Struggles ( H&S), специализирующаяся на консалтинге и рекрутинге, решила купить украинскую WE Partners. Таким образом, компания будет выходить на украинский рынок. Об этом пишет Forbes.



На украинский рынок выходит мировой лидер, фото из открытых источников

Сейчас H&S работает и в России, всего у нее насчитывается несколько десятков офисов в 32 странах мира. Компания занимается наймом топовых менеджеров в компании, помогает предприятиям или компаниям трансформироваться, приспособиться к современным требованиям рынка, а также проводит консультации по теме карьерного роста. В число клиентов H&S входят мировые лидеры: Google, Microsoft, Westinghouse Electric, Apple.

Сообщается, что сокращения персонала украинской компании WE Partners не будет, по крайней мере, до 2027 года. Соглашение между компаниями предусматривает введение мотивационной программы. Сумма сделки может составить 10 млн долларов США, однако окончательная цена не разглашается.



По словам совладелицы WE Partners Татьяны Фурцевой, H&S обеспечит украинскому рынку доступ к глобальной экспертизе. Эта компания в свое время помогла нанять Microsoft Сатью Наделлу, Apple – Тима Кука. Компания H&S — это мировые лидеры, делающие точные прогнозы и внедряющие инновации.



Как рассказал руководитель украинского офиса Korn Ferry Роман Бондарь, выход мирового лидера на украинский рынок будет способствовать развитию рынка и повышению качества консалтинговых и рекрутинговых услуг.

О WE Partners известно, что они нанимают и помогают развиваться топ-менеджерам, а также проводят экспертизу в отраслях экономики: промышленность, технологии и телекоммуникации, потребительский рынок и розничная торговля, аграрная промышленность, здравоохранение, финансовая сфера.

Известно, что рекрутинговая компания в Украине за найм топ-менеджера получает в среднем до 35 тысяч долларов, однако оплата услуг может быть и больше, иногда суммы могут достигать 200 тыс. долларов.

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