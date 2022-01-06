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Мировые цены на продукты питания достигли пика за последние 10 лет

Рекордный показатель отражает падение урожая и высокий спрос на продукты питания

сегодня, 12:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Мировые цены на продукты питания снизились в декабре после четырех последовательных месячных ростов, но подскочили на 28% по сравнению с 2020 годом, что является самым высоким средним уровнем с 2011 года. Такое заявление сделало в четверг, 6 января, продовольственное агентство ООН. Об этом сообщает Reuters.

Мировые цены на продукты питания достигли пика за последние 10 лет

Скворцы над трактором - Reuters

Индекс цен на пищевые продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), отслеживающий международные цены на продовольственные товары, наиболее потребляемые во всем мире, составил в среднем 133,7 пункта прошлого месяца по сравнению со 134,9 за ноябрь.

В 2021 году контрольный индекс составил в среднем 125,7 пункта, что на 28,1% больше, чем в 2020 году.

Месячный индекс достиг 10-летнего максимума, отражающего падение урожая и высокий спрос за последний год.

За исключением молочных продуктов, в декабре снизились цены на категории в индексе цен на продукты питания, существенно упали цены на растительные масла и сахар, сообщает агентство.

Однако все категории показали резкий рост по сравнению с 2020 годом.

Более высокие цены на продукты питания также способствовали более широкому всплеску инфляции, поскольку экономическая активность возобновляется после коронавирусного кризиса.

ФАО предупредила, что более высокие цены на продукты питания в странах, зависящих от импорта, ставят под угрозу бедные слои населения.

Как сообщали ранее "Комментарии", в январе 2022 года бензин на украинских АЗС начнет дорожать. С целью стабилизации стоимости в Украине в 2021 году было введено государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/world-food-prices-hit-10-year-peak-2021-2022-01-06/
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