«Мне стыдно»: Федоров прокомментировал обыски в MacPaw

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру", — написал министр Михаил Федоров в соцсети Telegram.

Фото: Fb





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Он подчеркнул, что суд должен установить виновность.





"Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании через участок земли. Учитывая, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы к рассмотрению дела", — добавил глава профильного ведомства.





По словам Федорова, подобные действия властей плохо влияют на инвестиционный климат страны.





"Вместе с "Дия.City" мы планировали принимать новый закон о "Маски Шоу Стоп". Сегодняшний кейс доказал – закон нужен срочно. Чтобы "некоторые" не наступали на одни и те же грабли", – подчеркнул Михаил Федоров.





Как известно, в офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована вчера правоохранители провели обыски. Они связаны с приобретенными в 2016 – 2021 годах земельными участками. Косован заверил, что следователям предоставлены все необходимые документы. По его мнению, обыски связаны с желанием чиновников завладеть земельными участками MacPaw.





Он также предположил, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-либо ошибки должностными лицами. Поэтому компания предоставляет правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведет диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки, написал он в соцсети.