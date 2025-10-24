Мнения изменились: социологи рассказали, какие теперь экономические ожидания у украинцев

Украинцы стали пессимистичнее оценивать собственное материальное положение и экономику страны. После летнего улучшения индекс потребительских настроений снова упал. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Экономические ожидания украинцев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине снизился на 6,5 пунктов и составляет 75,1 пункт.

Уменьшились все составляющие индикатора. Индекс текущего положения сократился до 61,3 пунктов, что на 3,1 пункт ниже, чем в августе. Индекс экономических ожиданий в сентябре уменьшился на 8,8 пунктов и составляет 84,3 пункт.

Индекс ожидаемой динамики безработицы уменьшился до 118,7 пунктов, тогда как индекс инфляционных ожиданий остался на уровне августа. В то же время украинцы ожидают незначительного ослабления гривны — индекс девальвационных ожиданий вырос до 155,1 пунктов.

"После определенного улучшения в сентябре 2025 года индекс потребительских настроений продемонстрировал значительное снижение. Ухудшение зафиксировано по всем составляющим индикатора — как в текущем положении, так и в экономических ожиданиях. Наибольшее снижение наблюдается в прогнозах по развитию экономики страны, что свидетельствует о росте осторожности потребителей", — отмечают аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине изучают на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

