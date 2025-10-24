Думки змінилися: соціологи розповіли, які тепер економічні очікування українців

Українці стали більш песимістично оцінювати власне матеріальне становище та економіку країни. Після літнього покращення індекс споживчих настроїв знову впав. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Економічні очікування українців. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що у вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні знизився на 6,5 пункту та становить 75,1 пункт.

Зменшились усі складові індикатора. Індекс поточного становища скоротився до 61,3 пунктів, що у 3,1 пункт нижче, ніж у серпні. Індекс економічних очікувань у вересні зменшився на 8,8 пункту і становить 84,3 пункту.

Індекс очікуваної динаміки безробіття зменшився до 118,7 пунктів, тоді як індекс інфляційних очікувань залишився на рівні серпня. Водночас українці очікують на незначне послаблення гривні — індекс девальваційних очікувань зріс до 155,1 пунктів.

"Після певного покращення у вересні 2025 року індекс споживчих настроїв продемонстрував значне зниження. Погіршення зафіксовано за всіма складовими індикатора — як у поточному становищі, так і в економічних очікуваннях. Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, що свідчить про зростання обережності споживачів", — зазначають аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні вивчається на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватись у межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 у тому випадку, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних та негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що у суспільстві переважають негативні оцінки.

