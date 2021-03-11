Можно ли в Украине продавать алкоголь онлайн и во сколько обойдется игнорирование Закона

С февраля Государственная фискальная служба Украины активно ведет борьбу с теневым рынком алкоголя в Украине. В рамках операции "Спирт" было найдено и заблокировано 74 сайта, которые незаконно сбывали алкоголь. Можно ли в Украине продавать спиртное в интернете? Какие документы для этого нужны? Когда продажа алкоголя онлайн — это нарушение закона? На все эти вопросы сайту "Комментарии" ответил глава Украинской независимой фундации юристов, старший партнер в адвокатском объединении "Кравец и Партнеры" — Ростислав Кравец.

Продажа алкоголя в Украине: можно ли сбывать спиртное в интернете. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперт отмечает, что прямого запрета на продажу алкоголя в интернете нет. Но вопрос до сих пор является спорным. Компания, которая этим занимается должна иметь соответствующую лицензию от фискальной службы на торговлю алкоголем на конкретной точке продажи.

"У нас зачастую путают продажу контрафактной продукции и торговлю без лицензии. Между тем, это разные виды правонарушения, и за них предусмотрена разная ответственность", — разъясняет эксперт.

Согласно профильному Закону Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" предусмотрены штрафы в зависимости от вида нарушений.

Например, при оптовой и розничной торговле спиртом этиловым, коньячным и плодовым и зерновым дистиллятом, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без наличия лицензий — штраф в размере 200% стоимости полученной партии товара (но не менее 17 000 гривен).

А вот при розничной торговле алкогольными напитками или горючим через электронный контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций) не указанный в лицензии — 200% стоимости реализованной через такой контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций) продукции, но не менее 10 000 гривен.

В случае невыполнения субъектом хозяйствования (в том числе иностранным субъектом хозяйствования, который действует через свое зарегистрированное постоянное представительство) решения органов, уполномоченных проводить контроль, сумма штрафа взимается на основании решения суда.

Действия органов, которые имеют право контроля за реализацией норм этого Закона, могут быть обжалованы в месячный срок в судебном порядке.

Кроме того возможна и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), а также за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров. Здесь уголовная ответственность начинается со штрафа и до 10 лет лишения с конфискацией имущества.

По словам Ростислава Кравца, в Украине часто продают легальный алкоголь, но с поддельными акцизными марками.

"То есть, никаких поступлений акцизного сбора за такой алкоголь в бюджет не идет. Доля такого алкоголя, по данным специалистов, достигает порядка 80%. Речь идет о колоссальных суммах, проходящих мимо госказны — сотнях миллионов, а то и миллиардах гривен. Не исключаю, что так или иначе в этом замешаны государственные структуры. И в свете того, что разрешили приватизацию спиртзаводов (ране все они были государственными), проконтролировать изготовление продукции, с которой не платится акциз, будет фактически невозможно".

Размышляя над тем, как бороться с такого рода нарушениями закона, Ростислав Кравец предположил, что власть вместе с производителями должна разработать соответствующие меры. Возможно, как-то законодательно перекрыть схемы. Или облегчить фискальное давление.

"Но заинтересованы ли в этом и власть, и производители, которые, похоже, неплохо зарабатывают на схематозе? Мне кажется, в "крышевании" разного рода схем замешены местные администрация, полиция, налоговая. И пока не предпринять кардинальные меры по борьбе с коррупцией, по снижению налогового давления на производителей, ситуация вряд ли изменится", — резюмирует Ростислав Кравец.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, кто контролирует теневой рынок алкоголя в Украине и какие схемы использует.

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