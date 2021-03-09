Теневой рынок алкоголя в Украине: кто контролирует отрасль и какие схемы использует

С февраля Государственная фискальная служба активно начала борьбу с теневым производством контрафактного алкоголя. За месяц ГФС прекратила деятельность 12 незаконных фирм. Но это только капля в огромном море. Как же на самом деле обстоит ситуация с созданием и реализацией контрафактного алкоголя в Украине?

Коллаж Д. Романюк / Comments.ua

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Иван Ступак рассказал изданию "Комментарии" о схемах, которые проворачивают в стране на рынке алкоголя, а также о том, кто контролирует отрасль.

“На сегодняшний день больше половины рынка спирта и алкоголя Украины (55%) — в тени. Только на акцизе бюджет ежегодно теряет порядка 10 млрд. грн. И это без НДС или других налогов. Если считать все налоги – то суммы потерь могут достигать 20 млрд. грн. ежегодно, — подчеркивает Иван Ступак. — Официальная средняя потребительская цена на водку в Украине в 2020-м составила 92,25 грн. за бутылку объемом 0,5 л. В тоже время, в интернете с легкостью можно найти в продаже 5-литровые емкости с неучтенной водкой по цене 250 грн. Таким образом, литр водки, приобретаемой в сети, стоит порядка 50 грн”.

По словам эксперта, основной источник заработка на спирте – это производство спиртзаводами неучтенного спирта в третью смену.

“Имею в виду — крупными промышленными заводами, а не мелкими дельцами”, — уточняет Иван Ступак.

Эксперт заявляет, что поймать “на горячем” изготовителей контрафактного алкоголя не так уж и просто.

“Сотрудники правоохранительных органов даже при желании не могут словить с поличным руководство заводов на производстве неучтенного спирта. Засады силовиков возле таких заводов, а также внезапные рейды не дают эффекта. Филигранная подмена накладных на перемещаемый груз, а также наличие сложной системы уничтожения (слива в канализацию) уже произведенного спирта не оставляет силовикам шансов”.

Весь расчет, по словам эксперта, строится на том, что правоохранители просто физически долго не будут держать в осаде предприятие. Поэтому с ними проще договориться и жить в мире.

“В среднем, в отдельных регионах руководители правоохранительных органов получали от спиртзаводов 1 гривну за каждый литр произведенного неучтённого спита. Ежемесячно доля силовиков могла достигать 200 тысяч долларов”, — уверяет Иван Ступак.

Эксперт также сообщил, что на сегодняшний день, всю украинскую спиртовую отрасль продолжает контролировать Алексей Чеботарев.

“Этот криминальный авторитет (прозвище "Чеба"), во времена президентства Януковича был "смотрящим" за "Укрспиртом". С 2014 года он скрывается от следствия в России. Также эта личность находится в розыске МВД. Это не мешает ему контролировать отрасль и получать существенную прибыль. После 2014 года известный львовский бизнесмен и по совместительству на тот момент народный депутат Украины (ВО "Свобода) – Игорь Кривецкий (в уголовной среде известен как криминальный авторитет "Пупс") предпринял попытку передела рынка спирта. Однако потерпел неудачу, и Алексей Чеботарев сохранил свое влияние.

Для понимания объема его влияния приведу наглядный пример. В марте 2020 года, во время начала пандемии COVID-19, стремительно вырос спрос на дезинфицирующие спиртосодержащие средства. Алексей Чеботарев отказался тогда отгружать спирт производителям дезинфекторов, если его люди не получат долю бизнеса у таких производителей", — подытожил Иван Ступак.

Также сайт “Комментарии” рассказывал, что социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и нелицензированный алкоголь.





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