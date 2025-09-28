Мужчина продал кепку за 350 гривен на OLX: ему выписали штраф в 15 тысяч - детали

Мужчина договорился о встрече с "клиентом", но на месте его ждали не покупатели, а представители налоговой. Как следствие попытка продать кепку за 350 гривен на платформе OLX могла завершиться для продавца штрафом более чем в 40 раз больше — 15 тысяч гривен.

За продажу вещей на OLX нужно платить налоги. Фото из открытых источников

Как оказалось, налоговики устроили проверку продавцу на OLX, который через платформу реализовывал товары. В ходе встречи представители налоговой предъявили документы и составили протокол. Как объяснили налоговики, поскольку у продавца было более 70 активных объявлений, поэтому его деятельность расценили как коммерческую. Сам мужчина настаивал, что это его старые вещи.

"Договоримся о продаже, все как всегда, наличные деньги, сдача, и здесь получают удостоверение налоговой. Говорят, что у меня полная страница товаров. Повели оформлять документы, а я объясняю, что это мои старые вещи" – рассказал мужчина.

В суде дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Налоговая не предоставила видео или контрольные купюры. Однако этот случай показал, что контролирующие органы все активнее следят за онлайн-продажами.

Адвокат Марина Бекало объясняет, что любая коммерческая деятельность без регистрации ФЛП является незаконной. За это предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, санкции в размере 340 гривен за несвоевременную отчетность и 10% незадекларированного дохода, а также обязательную уплату 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Кроме того, для зарегистрированных ФЛП действует еще и правило фискализации. За его нарушение штраф в размере 100% от стоимости товара за первый раз и 150% за повторное.

Народная депутат Нина Южанина сообщила, что готовится законопроект, который обяжет маркетплейсы передавать налоговой информацию обо всех продавцах, даже если речь идет об одном соглашении.

Сейчас, по словам представителей налоговой, продажа личных вещей не является основанием для штрафов. Однако наказание возможно в случаях систематической продажи однотипных товаров, имеющих признаки бизнеса.

"Лишь систематические продажи и однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности", — пояснили в налоговой.

