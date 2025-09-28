Чоловік продав кепку за 350 гривень на OLX: йому виписали штраф у 15 тисяч - деталі

Чоловік домовився про зустріч із "клієнтом", але на місці на нього чекали не покупці, а представники податкової. Як наслідок спроба продати кепку за 350 гривень на платформі OLX могла завершитися для продавця штрафом у понад 40 разів більшим — 15 тисяч гривень.

За продаж речей на OLX треба платити податки. Фото з відкритих джерел

Як виявилося, податківці влаштували перевірку продавцю на OLX, який через платформу реалізовував товари. Під час зустрічі представники податкової пред’явили документи та склали протокол. Як пояснили податківці, оскільки у продавця було понад 70 активних оголошень, тому його діяльність розцінили як комерційну. Сам чоловік наполягав, що це його старі речі.

"Домовляємось про продаж, все як завжди, готівка, здача, і тут дістають посвідчення податкової. Кажуть, що у мене повна сторінка товарів. Повели оформляти документи, а я пояснюю, що то мої старі речі" – розповів чоловік.

У суді справу закрили через брак доказів. Податкова не надала відео чи контрольних купюр. Проте цей випадок показав вказує, що контролюючі органи дедалі активніше стежать за онлайн-продажами.

Адвокатка Марина Бекало пояснює, що будь-яка комерційна діяльність без реєстрації ФОП є незаконною. За це передбачені штрафи від 1 700 до 3 400 гривень, санкції у розмірі 340 гривень за несвоєчасну звітність та 10% від незадекларованого доходу, а також обов’язкову сплату 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Крім того, для зареєстрованих ФОПів діє ще й правило фіскалізації. За його порушення штраф у розмірі 100% вартості товару за перший раз та 150% за повторне.

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що готується законопроєкт, який зобов’яже маркетплейси передавати податковій інформацію про всіх продавців, навіть якщо йдеться про одну угоду.

Наразі, за словами представників податкової, продаж особистих речей не є підставою для штрафів. Однак покарання можливе у випадках систематичного продажу однотипних товарів, що має ознаки бізнесу.

"Лише систематичний продаж і однорідний асортимент товарів мають ознаки підприємницької діяльності", — пояснили в податковій.

