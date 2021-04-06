Международный валютный фонд (далее — МВФ) обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ (World Economic Outlook), передает "РБК-Украина".

МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы - фото из открытых источников

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год — 27,98 грн/доллар (ранее — 28,12 грн/доллар);

2022 год — 27,61 грн/доллар (ранее — 27,96 грн/доллар);

2023 год — 27,59 грн/доллар (ранее — 28,10 грн/доллар);

2024 год — 27,75 грн/доллар (ранее — 28,10 грн/доллар);

2025 год — 27,75 грн/доллар (ранее — 28,10 грн/доллар);

2026 год — 27,75 грн/доллар.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, к какому курсу готовиться украинцам в апреле 2021 года. По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту американской валюты.

Так, инвесторы используют любую возможность для покупки доллара, будь то новый виток противостояния между США и КНР или коррекция на фондовом рынке. За последние две недели стоимость доллара к корзине валют развитых стран (евро, фунт, йена, франк и другие) выросла на 2%. По словам специалистов, вероятнее всего, что эта тенденция продолжится и в ближайшие недели, а валюты развивающихся стран будут находиться под сильным давлением. Если форс-мажоров не произойдет, то курс гривны будет в диапазоне 27,60-28,10 за доллар.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что курс доллара продолжит свое укрепление к евро на фоне слабых перспектив восстановления европейской экономики и медленных темпов вакцинации в ЕС.





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