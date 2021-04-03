К какому курсу валют готовиться украинцам в апреле – прогноз

Ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что доллар укрепляется. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

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Как рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер, текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту американской валюты. Так, инвесторы используют любую возможность для покупки доллара, будь то новый виток противостояния между США и КНР или коррекция на фондовом рынке. За последние две недели стоимость доллара к корзине валют развитых стран (евро, фунт, йена, франк и другие) выросла на 2%.

"Вероятнее всего данная тенденция продолжится и в ближайшие недели, а валюты развивающихся стран будут находиться под сильным давлением. Если форс-мажоров не случится, курс гривны будет в диапазоне 27,60-28,10 за доллар", — отметил Родлер.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что курс доллара продолжит свое укрепление к евро на фоне слабых перспектив восстановления европейской экономики и медленных темпов вакцинации в ЕС.

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, в апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное снижение евро за счет того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке. Эксперт прогнозирует, что к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6-28,1 грн, евро – в диапазоне 31,0-31,7 грн.

Экономист Владислав Банков поясняет, что экономическая активность населения вследствие очередного локдауна находится на низком уровне, так что резких движений на валютном рынке не будет. Курс доллара в апреле, предполагает эксперт, вероятно будет на нынешнем уровне, плюс-минус 50 копеек.

Тогда как президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко уверен, что колебания курса продолжатся. По его словам, этому будут способствовать как внутренние, так и внешние факторы. Речь идет о состоянии борьбы с пандемией как в Украине, так и мире, обострении ситуации на Донбассе, конституционном и политическом кризисах, еле продвигающихся переговоров с МВФ.

Ранее сообщалось, как ситуация с коронавирусом в Украине может ударить по гривне.

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