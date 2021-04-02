Как ситуация с коронавирусом в Украине может ударить по гривне – прогноз

Курс украинской гривны вновь несколько припал и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар. Об этом сообщил аналитик Forex Club Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

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По словам эксперта, главный фактор рынка – эпидемиологическая ситуация. Играют роль сообщения о том, что в двух областях Украины зафиксирован "южноафриканский" штамм коронавируса. Тогда как "британский штамм", по данным Минздрава, уже выявляют по всей стране.

"Локдаун значительно угнетает всю деловую активность. Ввиду слабости внутренних игроков валютного рынка, главным драйвером движения выступают нерезиденты, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения", — поясняет Шевчишин.

Накануне, отмечает аналитик, прошли покупки валюты нерезидентами — под дивиденды или для подготовки к выходу из ОВГЗ. Но добавим, что на начало этого месяца нерезиденты увеличили свой портфель на 315 млн грн после 2 млрд грн распродаж ОВГЗ в третьей декаде марта.

Также аналитик обратил внимание, что на рынок может повлиять информация об обострении на Донбассе и подготовке провокаций Россией.

"Опасность возобновления активных боевых действий будет стимулировать нерезидентов закрывать свои позиции в Украинских бумагах, а население покупать валюту, как средство сбережения, что может существенно надавить на гривну", — говорится в сообщении.

Пока что ситуация на рынке, по словам эксперта, относительно стабильная. Шевчишин прогнозирует, что гривна продолжит ощущать себя достаточно неуверенно и вряд ли выйдет из коридора 27,8-28,0 грн за доллар. Кроме того, негативный новости могут вызвать реакцию валютного рынка и возможен пробой психологической отметки 28.

Напомним, на протяжении недели в поведении доллара наблюдаются определенные закономерности. К примеру, по воскресеньям доллар лучше не продавать. Эксперты рассказали, как выбранный для обмена валют день недели может повлиять на сумму.

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