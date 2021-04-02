Как ситуация с коронавирусом в Украине может ударить по гривне – прогноз

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Таисия Ерохина
Курс украинской гривны вновь несколько припал и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар. Об этом сообщил аналитик Forex Club Андрей Шевчишин на своей
странице в Facebook.
Фото из открытых источников
По словам эксперта, главный фактор рынка – эпидемиологическая ситуация. Играют
роль сообщения о том, что в двух областях Украины зафиксирован
"южноафриканский" штамм коронавируса. Тогда как "британский
штамм", по данным Минздрава, уже выявляют по всей стране.
Накануне, отмечает аналитик, прошли покупки валюты нерезидентами — под
дивиденды или для подготовки к выходу из ОВГЗ. Но добавим, что на начало этого
месяца нерезиденты увеличили свой портфель на 315 млн грн после 2 млрд грн
распродаж ОВГЗ в третьей декаде марта.
Также аналитик обратил внимание, что на рынок может повлиять информация
об обострении на Донбассе и подготовке провокаций Россией.
Пока что ситуация на рынке, по словам эксперта, относительно стабильная. Шевчишин
прогнозирует, что гривна продолжит ощущать себя достаточно неуверенно и вряд ли
выйдет из коридора 27,8-28,0 грн за доллар. Кроме того, негативный новости
могут вызвать реакцию валютного рынка и возможен пробой психологической отметки
28.
Напомним, на протяжении недели в поведении доллара
наблюдаются определенные закономерности. К примеру, по
воскресеньям доллар лучше не продавать. Эксперты
рассказали, как выбранный для обмена валют день недели может повлиять на сумму.
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