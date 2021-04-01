Стало известно, в какие дни недели лучше всего покупать и продавать доллары в Украине

На протяжении недели в поведении доллара наблюдаются определенные закономерности. К примеру, по воскресеньям доллар лучше не продавать. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

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Как рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян, начало и завершение недели зачастую отмечены непривлекательным курсом – на этом банки зарабатывают. То есть, объективных причин для того, чтоб курс был невыгодным, нет.

"Курсообразование в Украине не предусматривает каких-то форс-мажоров выходного дня, от которых могут страховать себя в той же Европе. Если в Европе происходит форс-мажорное событие на выходных, это сказывается резким падением курса евро на открытии торгов в понедельник, но у нас такого нет", — отмечает эксперт.

Тем не менее, курс в начале и в конце недели систематически менее выгодный, чем среди недели.

Аналогичная ситуация с курсом валюты наблюдается перед длинными банковскими выходными – например, майскими праздниками или Новым годом. Понимая повышенный спрос, банки обычно изменяют курс в невыгодную для бизнеса и населения сторону.

Продавать валюту Сергей Сароян советует в разгар сезон отпусков или сразу после него. Так как считается, что все, кому нужно, уже поменяли валюту, и банки возвращают курс в нормальное состояние, сужая спрэд.

А вот покупать доллары эксперт рекомендует среди недели и через какое-то время после длинных праздников.

Среди недели худшими днями для продажи долларов эксперты единодушно называют выходные. Но экономист Борис Кушнирук отмечает, что предугадать, насколько выгодный курс выставят обменки в выходные, практически нереально. Число работающих точек обмена в выходные несоизмеримо меньше, чем в рабочие дни. Банки понятия не имеют, как начнется неделя, поэтому выставляют большую разницу между покупкой и продажей.

"В общем случае можно говорить о том, что в то время как курс продажи долларов будет более-менее приближен к реальности, курс покупки будет сильно занижен, – считает Кушнирук. – А ведь в выходные валюту, в основном, именно продают, и это с большой долей вероятности будет невыгодной для клиента операцией".

Аналитик компании Alpari Максим Пархоменко дает такой совет: доллары лучше покупать при низкой амплитуде изменения курса в течение недели. По его словам, в среднем курс меняется в неделю на 30-40 копеек, и все, что ниже, – хороший период для покупки. То есть, чем слабее растет или падает курс, тем лучше будут условия для покупки. Тогда как с продажей долларов обратная ситуация: если курс вырос более, чем на 70 копеек за неделю – это хорошие условия для продажи долларов, но уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, в какое время года лучше всего покупать валюту.

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