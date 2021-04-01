Стало известно, в какие дни недели лучше всего покупать и продавать доллары в Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
На протяжении недели в поведении доллара наблюдаются определенные закономерности. К примеру, по воскресеньям доллар лучше не продавать. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Как рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян, начало
и завершение недели зачастую отмечены непривлекательным курсом – на этом
банки зарабатывают. То есть, объективных причин для того, чтоб курс был
невыгодным, нет.
Тем не менее, курс в начале и в конце недели систематически менее
выгодный, чем среди недели.
Аналогичная ситуация с курсом валюты наблюдается перед длинными
банковскими выходными – например, майскими праздниками или Новым годом. Понимая
повышенный спрос, банки обычно изменяют курс в невыгодную для бизнеса и
населения сторону.
Продавать валюту Сергей Сароян советует в разгар сезон отпусков или сразу
после него. Так как считается, что все, кому нужно, уже поменяли валюту, и
банки возвращают курс в нормальное состояние, сужая спрэд.
А вот покупать доллары эксперт рекомендует среди недели и через какое-то
время после длинных праздников.
Среди недели худшими днями для продажи долларов эксперты единодушно
называют выходные. Но экономист Борис Кушнирук отмечает, что предугадать,
насколько выгодный курс выставят обменки в выходные, практически нереально. Число
работающих точек обмена в выходные несоизмеримо меньше, чем в рабочие дни. Банки
понятия не имеют, как начнется неделя, поэтому выставляют большую разницу между
покупкой и продажей.
Аналитик компании Alpari Максим Пархоменко дает такой совет: доллары
лучше покупать при низкой амплитуде изменения курса в течение недели. По его
словам, в среднем курс меняется в неделю на 30-40 копеек, и все, что ниже, –
хороший период для покупки. То есть, чем слабее растет или падает курс, тем
лучше будут условия для покупки. Тогда как с продажей долларов обратная
ситуация: если курс вырос более, чем на 70 копеек за неделю – это хорошие
условия для продажи долларов, но уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, в
какое время года лучше всего покупать валюту.
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