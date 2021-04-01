Стало известно, в какое время года чаще всего дешевеет доллар в Украине

Большинство экономистов считают, что колебания курса доллара имеют определенную сезонность: таблички в обменниках в общем случае понижаются и растут в одно и то же время года, а прочие факторы усиливают или ослабляют эти тренды. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Фото из открытых источников

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, курс доллара действительно зависит от сезонности, но не только. Так, осенью идет выручка от продажи аграрной продукции, соответственно, предложений валюты будет больше, и гривна укрепляется. А в ноябре, когда импортеры закупают товары для праздников, валюты становится меньше, и доллар идет вверх.





По данным инфографики, сезонность действительно прослеживается.

Максимальных точек доллар достигает зимой, а летом стремится к минимуму. Так что при прочих равных условиях, лучший курс для покупки – в конце весны и летом.

Осенью начинаются очередные колебания, но тренд однозначен: снова вверх, к зимним пикам. В середине осени может наблюдаться небольшое снижение курса, но ближе к Новому году доллар снова крепко стоит на ногах.

Но отметим, что не обходится без сюрпризов. Например, за два месяца, которые в теории должны были быть относительно спокойны – январь и февраль 2016-го – курс подскочил с 24 до 27 грн, то есть почти на 13%. Феерическое падение украинской национальной валюты отметили в агентстве Bloomberg и даже назвали причины – недостаточность экспортной выручки и очередная неопределенность с траншами МВФ.

Ранее эксперты рассказали, как будет расти и падать курс валют в Украине в 2021 году.

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