МВФ дал прогноз на окончание войны: два сценария

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Slava Kot
Международный валютный фонд разработал базовый и неблагоприятный сценарий для Украины с соответствующими просчетами по дефициту финансов и нанесения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Interfax.
Появился прогноз МВФ об окончании войны в Украине. Фото из открытых источников
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Согласно первому базовому сценарию программы финансирования Украины из Международного валютного фонда ожидается конец войны в середине 2024 года с дефицитом финансирования на сумму 115 млрд долларов. При неблагоприятных обстоятельствах война завершится в 2025 году. Неблагоприятный сценарий предполагает, что дефицит финансирования составит 240 млрд. долларов.
Однако в МВФ отметили, даже если война продлится дольше проанализированного периода, то существует ряд дополнительных гарантий для Украины от акционеров международного валютного фонда: Польша, Литва, Испания, Нидерланды, Словакия и страны G7.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Карибская страна планирует продать элитную яхту на аукционе, потому корабль считают брошенным, а ее владелец не дает о себе знать. Стоимость яхты оценивается более чем в 80 млн долларов.
Также "Комментарии" писал, эксперт рассказал, как Россия пытается запутать цепи поставки нефти.
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