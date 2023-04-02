МВФ дал прогноз на окончание войны: два сценария

Международный валютный фонд разработал базовый и неблагоприятный сценарий для Украины с соответствующими просчетами по дефициту финансов и нанесения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Interfax.



Появился прогноз МВФ об окончании войны в Украине. Фото из открытых источников

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Согласно первому базовому сценарию программы финансирования Украины из Международного валютного фонда ожидается конец войны в середине 2024 года с дефицитом финансирования на сумму 115 млрд долларов. При неблагоприятных обстоятельствах война завершится в 2025 году. Неблагоприятный сценарий предполагает, что дефицит финансирования составит 240 млрд. долларов.

"Разница между нашим базовым и неблагоприятным сценарием связана с тем, как мы предполагаем продолжительность и, в известной степени, интенсивность войны... Когда мы смотрим на предполагаемый дефицит финансирования, то в базовом это $115 млрд, а в неблагоприятном — $240 млрд" , — сказал он глава миссии Фонда Гевин Грей на прессбрифинге после оглашения решения об утверждении программы EFF на 15,6 млрд долларов для Украины.

Однако в МВФ отметили, даже если война продлится дольше проанализированного периода, то существует ряд дополнительных гарантий для Украины от акционеров международного валютного фонда: Польша, Литва, Испания, Нидерланды, Словакия и страны G7.

"Они обязуются оказывать адекватную финансовую поддержку для обеспечения способности Украины обслуживать все свои обязательства перед", — сообщали в пресс-релиз Международного валютного фонда.

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