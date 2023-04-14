МВФ использует российскую дезинформацию – аналитики

Аналитики Йельского университета утверждают, что экономическая статистика России – это "чистая выдумка Путина", и на самом деле она разваливается. Особенно критически ученые отнеслись к МВФ, использующему фейковые данные РФ для своей официальной статистики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Time.

Аналитики критикуют МВФ за прогноз для экономики России. Фото из открытых источников

Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан из Института лидерства Йельского университета утверждают, что статистика, представленная российским центральным банком, является "выдумкой" президента России Владимира Путина.

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"После украинского вторжения наши данные показали, что экономическая статистика Кремля становится все более избирательной. Они выбрасывают неблагоприятные показатели, публикуя лишь те, которые более благоприятны", — говорят ученые.

Исследователи считают это проблемой, особенно из-за опрометчивых публикаций этих данных разными экспертами и профессорами, которые "строят бессмысленные прогнозы, нереально благоприятные для Кремля".

Аналитики особо подвергли критике Международный валютный фонд, учитывающий официальные прогнозы России. Ранее Международный валютный фонд прогнозировал большой спад российской экономики, а теперь утверждает, что ВВП РФ вырастет на 0,7%. Хотя экономисты МВФ сами признают, что в прогнозировании грядущего русской экономики существует большая неопределенность.

"Путин проигрывает военную войну, дипломатическую войну и экономическую войну. Он не должен выиграть войну дезинформации западных СМИ и политиков, которые наивно подверглись его фейковым экономическим данным", — заявили исследователи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курсе доллара к гривне по сценарию МВФ: базовый и отрицательный.

Также "Комментарии" писал, что у России новая самая популярная валюта.