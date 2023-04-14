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МВФ использует российскую дезинформацию – аналитики

Аналитики критикуют МВФ за использование российской экономической статистики. Исследователи утверждают, что в России ее просто рисуют.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Аналитики Йельского университета утверждают, что экономическая статистика России – это "чистая выдумка Путина", и на самом деле она разваливается. Особенно критически ученые отнеслись к МВФ, использующему фейковые данные РФ для своей официальной статистики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Time.

МВФ использует российскую дезинформацию – аналитики

Аналитики критикуют МВФ за прогноз для экономики России. Фото из открытых источников

Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан из Института лидерства Йельского университета утверждают, что статистика, представленная российским центральным банком, является "выдумкой" президента России Владимира Путина.


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"После украинского вторжения наши данные показали, что экономическая статистика Кремля становится все более избирательной. Они выбрасывают неблагоприятные показатели, публикуя лишь те, которые более благоприятны", — говорят ученые.

Исследователи считают это проблемой, особенно из-за опрометчивых публикаций этих данных разными экспертами и профессорами, которые "строят бессмысленные прогнозы, нереально благоприятные для Кремля".

Аналитики особо подвергли критике Международный валютный фонд, учитывающий официальные прогнозы России. Ранее Международный валютный фонд прогнозировал большой спад российской экономики, а теперь утверждает, что ВВП РФ вырастет на 0,7%. Хотя экономисты МВФ сами признают, что в прогнозировании грядущего русской экономики существует большая неопределенность.

"Путин проигрывает военную войну, дипломатическую войну и экономическую войну. Он не должен выиграть войну дезинформации западных СМИ и политиков, которые наивно подверглись его фейковым экономическим данным", — заявили исследователи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курсе доллара к гривне по сценарию МВФ: базовый и отрицательный.

Также "Комментарии" писал, что у России новая самая популярная валюта.



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Источник: https://time.com/6270540/imf-pushing-putins-economic-propaganda/
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