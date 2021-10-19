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МВФ предоставляет Украине новый транш: сколько и зачем

МВФ и Украина достигли определенных договоренностей относительно будущего кредита

сегодня, 14:31
Автор:

Елена Бурдейная

Департамент коммуникации МВФ информирует о достижении договоренностей с Украиной по кредиту Stand-by (SBA).

МВФ предоставляет Украине новый транш: сколько и зачем

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Команда МВФ и украинская власть провели очередной этап дистанционных переговоров, который позволит в ближайшее время получить транш в размере 700 млн долл.

Иванна Владков Голлар (Ivanna Vladkova Hollar), глава представителей международного фонда, утверждает, что достигнуты новые соглашения в важных направлениях: экономическом, финансовом, политическом.

Средства, предоставленные в рамках транша, должны помочь решить экономический и медицинский кризисы в Украине, связанные с последствиями пандемии COVID-19. Главная задача — сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшить риски и препятствия для частных инвестиций.

Соглашение о транше содержит пять основных пунктов:

1. Изменение фискальной политики с учетом потребностей социально незащищенных слоев населения.

2. Обеспечение независимости Национального банка и контроль инфляции.

3. Обеспечение надлежащего управления банками, чтобы они могли предоставлять кредиты населению.

4. Борьба с коррупцией, судебная реформа.

5. Уменьшение вмешательства государства в экономику, что облегчит бизнес-процессы и способствовать инвестициям.

Исполнительный совет МВФ должен утвердить новое соглашение в ноябре 2021 г.

МВФ предоставил Украине 18-месячный SBA размером 3,6 млрд долл. в июне 2020 г. Средства должны были помочь решить последствия шока от COVID-19 и поддержать движение в направлении важных структурных реформ.

О возможных махинациях со средствами предыдущего транша МВФ издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.



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Источник: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/18/pr21301-ukraine-imf-team-and-ukraines-authorities-reach-staff-level-agreement-on-first-review-of-sba
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