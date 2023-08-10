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МВФ составил рейтинг худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд обнародовал рейтинг стран по уровню сокращения внутреннего валового продукта в 2023 году.

сегодня, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Международный валютный фонд (МВФ) подготовил ежегодный отчет о состоянии ВВП разных стран мира. Ожидается, что общий уровень ВВП в мире вырастет, однако есть несколько стран, которым МВФ прогнозирует сокращение внутреннего валового продукта.

МВФ составил рейтинг худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году

МВФ считает, что Россия испытывает наибольшее падение ВВП. Фото из открытых источников


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Согласно отчету World Economic Outlook 2023 уменьшение ВВП ожидается для 29 стран на общую сумму в 500 млрд долларов. Лидером по сокращению экономики является Россия, которая потеряет к концу 2023 года 150 млрд долларов по сравнению с показателями прошлого года. Это составляет около трети общего спада экономик 29 стран. Таким образом, по прогнозам МФВ, Российская Федерация будет иметь в конце 2023 года ВВП 2,06 триллиона долларов.

После России, на втором месте за сокращением внутреннего валового продукта следует Египет – 88 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Канада – 50 млрд. долларов. В топ 10 наибольших потерь ВВП за 2023 год также попали Саудовская Аравия, Бангладеш, Норвегия, Кувейт, Оман, Колумбия и ОАЕ.

МВФ составил рейтинг худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году - фото 2

Напомним, что лидером среди всех экономик мира остаются США, ВВП которых составляет 26,9 трлн. долларов. В тройку лидеров также попали Китай и Япония. Украина в рейтинге ВВП за 2023 год занимает 59 место с показателем 149 млрд долларов. До полномасштабного вторжения России ВВП Украины оценивался на уровне 200 млрд. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по уровню ВВП в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, как изменились цены в Украине на продукты, одежду и обувь, услуги жилищно-коммунальных хозяйств, медицину, транспорт и другие услуги в 2023 году.



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Источник: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-105-trillion-world-economy-in-one-chart/
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