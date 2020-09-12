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На аукцион выставили один из самых необыкновенных в мире бриллиантов: сколько он будет стоить

Особенностью бриллианта в 102 карата является то, что он является безупречным по всем показателям для подобных камней

сегодня, 10:08
Автор:

Татьяна Веремеева

Исключительно редкий 102-каратный бриллиант может стать одним из самых дорогих камней, когда-либо продававшихся на аукционе, когда он уйдет с молотка в Гонконге в следующем месяце. Об этом пишет CNN.

На аукцион выставили один из самых необыкновенных в мире бриллиантов: сколько он будет стоить

Хотя аукционный дом Sotheby's отказался предоставить предпродажную оценку, алмазы аналогичного размера и качества ранее привлекали заявки от  12 млн долл. до более чем 30 млн долл.

Ограненный из 271-каратного необработанного алмаза, обнаруженного в 2018 году в Онтарио в Канаде, овальный камень достиг высших рейтингов в каждом из четырех показателей: огранка, цвет, чистота и вес в каратах. Это основные показатели, по которым оценивается алмаз, говорится в сообщении аукционного дома.

Он был классифицирован как "цвет D" – самая высокая оценка для белого алмаза, и считается внутренне и внешне безупречным. Сейчас он считается одним из самых химически чистых, прозрачных и симметричных алмазов в мире. Он также относится к редкой подгруппе алмазов, которые практически не содержат азота.


Раньше только семь цветных безупречных (или внутренне безупречных) бриллиантов весом более 100 карат появлялись на аукционе, сообщает Sotheby's.

Из них самым дорогим оказался прямоугольный бриллиант весом 163,41 карата, который был продан на аукционе Christie's в Женеве за 33,7 миллиона долларов, а самым дорогим – овальный камень, стоимостью 30,8 миллиона долларов в 2013 году. Если алмаз, который пойдет с молотка в Гонконге в следующем месяце, будет стоить столько же за карат, сколько и эта последняя продажа, он будет продан за 26 миллионов долларов.

Редкий овальный бриллиант предлагается без резерва, а это означает, что он будет продан независимо от размера самой высокой ставки. Торги откроются онлайн с 15 сентября, а продажа завершится на живом аукционе в Гонконге 5 октября.

Тем временем этот бриллиант будет выставлен на показ только по предварительной записи в Пекине, Шанхае, Нью-Йорке и Тайбэе.

В заявлении для прессы председатель Всемирного ювелирного Совета Sotheby's Гэри Шулер заявил, что трудно переоценить редкость и красоту этого камня.

Ранее "Комментарии" писали, что на фоне пандемии коронавируса трудовые мигранты в Индии, которые занимаются добычей и шлифовкой алмазных минералов, массово покидают рабочие места.


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