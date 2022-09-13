На аукционах с начала войны продали земли на 228 млн грн

Земельные аукционы, проведенные с начала широкомасштабной войны на "Prozorro.Продажи" принесли организаторам 228 млн грн.

Земля

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, объявлено о 359 новых земельных аукционах на 207 млн грн. Всего с начала запуска земельных аукционов по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 6299 земельных аукционов, из них: 3658 — по аренде и 2641 — по продаже земли. Стоимость всех лотов по аренде составляет 157 млн ​​грн, они охватывают площадь более 25 тыс. га. А стоимость лотов по продаже – 2 млрд 371 млн грн с площадью 4,2 тыс. га.

Отмечается, что самая дорогая цена и аренда наблюдается в пяти регионах: Львовская, Киевская, Одесская, Закарпатская и Черкасская области.

Рост цены на торгах составляет около 100%.

Как известно, с июля 2021 года земельные торги по участкам всех форм собственности проходят в форме электронных аукционов. Это означает, что каждый украинец – частный владелец земли сельхозназначения может продать или сдать в аренду свой пай через аукцион. А землю коммунальной или государственной собственности можно получить в аренду или купить только путем участия в электронных земельных торгах. Однако на период военного положения аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности не производятся, согласно разрешению Верховной Рады.

Первые земельные аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялись 8 ноября 2021 года. Земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га на аукционе продал Каменка-Бугский городской совет Львовской области.

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