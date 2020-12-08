На Донбассе протестуют горняки - задолженность по зарплатам составила более 100 млн гривен

На Донбассе протестуют горняки. Причина банальна – колоссальная задолженность по зарплатам.

Шахтеры крупнейшей государственной шахты "Капитальная", которая находится в Мирнограде сегодня утром не вышли на рабочую смену.

Шахтеры предприятия "Мирноградуголь", которому принадлежит "Капитальная" приняли резолюцию, где изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю. В документе горняки требуют немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате.

Известно, что с конца лета долги перед работниками предприятия составили более 100 млн гривен.

"Семьи голодные. Тем, у кого нет в родственников с пенсией, вообще тяжело живется", — заявил профсоюзный лидер Александр Абрамов.

По словам Абрамова, если протестующих не услышат, то акции будут набирать масштаб.

Известно, что подобная ситуация и на других шахтах Донецкой области. Так, из-за долгов по зарплате в размере 195 млн гривен горняки шахты "Украина" ГП "Селидовуголь", в субботу, 5 декабря, отказались спускаться в шахту.

Ранее "Комментарии" писали о том , что третьего декабря в парламенте положительно рассмотрели постановление № 4449 "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в декабре 2020 года). Таким образом народные избранники на некоторое время на 50 процентов увеличили месячный фонд заработной платы своим помощникам. Уже в этом месяце каждый нардеп получит бюджет для денежного содержания подчиненным в размере пятидесяти прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо двадцати пяти.

Кроме того, стало известно , что обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется — Кабмин перенес повышение на 2022 год.

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