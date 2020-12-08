На Донбассе протестуют горняки - задолженность по зарплатам составила более 100 млн гривен

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Дмитрий Симоненко
На Донбассе протестуют горняки. Причина банальна – колоссальная задолженность по зарплатам.
Шахтеры крупнейшей государственной шахты "Капитальная", которая находится в Мирнограде сегодня утром не вышли на рабочую смену.
Шахтеры предприятия "Мирноградуголь", которому принадлежит "Капитальная" приняли резолюцию, где изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю. В документе горняки требуют немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате.
Известно, что с конца лета долги перед работниками предприятия составили более 100 млн гривен.
По словам Абрамова, если протестующих не услышат, то акции будут набирать масштаб.
Известно, что подобная ситуация и на других шахтах Донецкой области. Так, из-за долгов по зарплате в размере 195 млн гривен горняки шахты "Украина" ГП "Селидовуголь", в субботу, 5 декабря, отказались спускаться в шахту.
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