logo

BTC/USD

21819.19

ETH/USD

1511.23

LTC/USD

91.68

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика На фоне блокады «зерновой инициативы» Украина увеличивает тоннажность судов
commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне блокады «зерновой инициативы» Украина увеличивает тоннажность судов

За прошедшую неделю Украина экспортировала 1,1 миллион тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

сегодня, 10:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

В общей сложности из деблокированных портов вышло 25 судов. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, передают "Комментарии".

На фоне блокады «зерновой инициативы» Украина увеличивает тоннажность судов

Фото: https://business.diia.gov.ua



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В частности, страна поставила 54 тысячи тонн пшеницы в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн – в Бангладеш, а 90 тысяч тонн в Кению, Тунис и Египет.


В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель заходов новых судов под загрузку. Так, на прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, тогда как за позапрошлую – 25.


Это связано с препятствиями российской стороны в проведении инспекций судов с украинским зерном в Босфоре. Саботаж "зерновой инициативы" является частью российской агрессии против Украины. Препятствование инспекциям продолжается с декабря, враг придумывает разные необоснованные, а иногда абсурдные поводы, чтобы не выпустить наш груз. По состоянию на 12 февраля проверки ожидают 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты за агропродукцией.


В портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинских продовольствия, отметили в ведомстве. По "зерновому коридору" после инспекции двигается только 1 судно.


"Для того, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность судов, участвующих в Инициативе. В частности, для зерновых – с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла – с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца", — отметили в министерстве.


Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые поставили на внешние рынки 21 миллион тонн украинского продовольствия. Принимающая сторона – это преимущественно страны Азии, Европы и Африки. Если бы "зерновой инициативе" не препятствовали намеренно, объем составил бы более 35 миллионов тонн, добавили в ведомстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!