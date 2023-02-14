На фоне блокады «зерновой инициативы» Украина увеличивает тоннажность судов

В общей сложности из деблокированных портов вышло 25 судов. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, передают "Комментарии".

Фото: https://business.diia.gov.ua





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В частности, страна поставила 54 тысячи тонн пшеницы в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн – в Бангладеш, а 90 тысяч тонн в Кению, Тунис и Египет.





В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель заходов новых судов под загрузку. Так, на прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, тогда как за позапрошлую – 25.





Это связано с препятствиями российской стороны в проведении инспекций судов с украинским зерном в Босфоре. Саботаж "зерновой инициативы" является частью российской агрессии против Украины. Препятствование инспекциям продолжается с декабря, враг придумывает разные необоснованные, а иногда абсурдные поводы, чтобы не выпустить наш груз. По состоянию на 12 февраля проверки ожидают 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты за агропродукцией.





В портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинских продовольствия, отметили в ведомстве. По "зерновому коридору" после инспекции двигается только 1 судно.





"Для того, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность судов, участвующих в Инициативе. В частности, для зерновых – с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла – с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца", — отметили в министерстве.





Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые поставили на внешние рынки 21 миллион тонн украинского продовольствия. Принимающая сторона – это преимущественно страны Азии, Европы и Африки. Если бы "зерновой инициативе" не препятствовали намеренно, объем составил бы более 35 миллионов тонн, добавили в ведомстве.