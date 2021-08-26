На складах украинских ТЭС катастрофически не хватает угля: изменится ли стоимость тарифов

BTC/USD
46887.05
ETH/USD
3106.11
LTC/USD
167.89
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Будет ли в домах украинцев свет сегодня и завтра, ведь на складах ТЭС завезенного топлива для производства электроэнергии накоплено в 2 раза меньше, чем это нужно августе. Об этом сообщает государственная компания "Укрэнерго", анализируя работу национальной энергосистемы.
На украинских ТЭС катастрофически не хватает угля (фото из открытых источников)
В общем, для нужд национальных ТЭЦ состоянию на 25 августа заготовлено 168 тыс. тонн топлива. Но этого недостаточно, еще и меньше почти на 10 процентов, чем это было 16 августа.
Дефицит угля для производства электроэнергии напрямую связан с очередным увеличением тарифов. Ведь когда его не хватает, топливо срочно нужно покупать в других странах, тратя для этого большие средства. Именно по этой причине тарифы для рядовых потребителей могут снова подняться.
Дополнительно: в нашей стране начались перебои с топливом с лета 2014 года, когда началась война на востоке и прекратили свою работу шахты, расположенные на территории Донбасса. По этой причине правительство начало закупать уголь за границей.
В середине июля из-за нехватки угля были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а из-за вывода в аварийный ремонт не работали еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе оставались 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.
Чиновник СНБО Алексей Данилов, комментируя эту ситуацию в электроэнергетике, "просил не беспокоиться из-за массовой остановки тепловых энергоблоков и заверил, что все будет хорошо".
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) наложила штрафные санкции на крупные частные компании, где производят тепловую энергию на сумму 6 млн. гривен. По этой причине, что они не позаботились о достаточных запасах топлива и тем самым способствовали возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии прошлой зимой.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что бизнес в РФ и уголь из оккупированного Донбасса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости