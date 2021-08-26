На складах украинских ТЭС катастрофически не хватает угля: изменится ли стоимость тарифов

Будет ли в домах украинцев свет сегодня и завтра, ведь на складах ТЭС завезенного топлива для производства электроэнергии накоплено в 2 раза меньше, чем это нужно августе. Об этом сообщает государственная компания "Укрэнерго", анализируя работу национальной энергосистемы.

На украинских ТЭС катастрофически не хватает угля (фото из открытых источников)

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс. тонн). Вместе с тем увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа — 490 тыс. тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн ", — сообщают специалисты компании.

В общем, для нужд национальных ТЭЦ состоянию на 25 августа заготовлено 168 тыс. тонн топлива. Но этого недостаточно, еще и меньше почти на 10 процентов, чем это было 16 августа.

Дефицит угля для производства электроэнергии напрямую связан с очередным увеличением тарифов. Ведь когда его не хватает, топливо срочно нужно покупать в других странах, тратя для этого большие средства. Именно по этой причине тарифы для рядовых потребителей могут снова подняться.

Дополнительно: в нашей стране начались перебои с топливом с лета 2014 года, когда началась война на востоке и прекратили свою работу шахты, расположенные на территории Донбасса. По этой причине правительство начало закупать уголь за границей.

"В январе-марте 2021 страна увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% — до 474, 5млн. долл.", — отмечают специалисты государственной компании.

В середине июля из-за нехватки угля были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а из-за вывода в аварийный ремонт не работали еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе оставались 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Чиновник СНБО Алексей Данилов, комментируя эту ситуацию в электроэнергетике, "просил не беспокоиться из-за массовой остановки тепловых энергоблоков и заверил, что все будет хорошо".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) наложила штрафные санкции на крупные частные компании, где производят тепловую энергию на сумму 6 млн. гривен. По этой причине, что они не позаботились о достаточных запасах топлива и тем самым способствовали возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии прошлой зимой.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что бизнес в РФ и уголь из оккупированного Донбасса.

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