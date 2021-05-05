На сколько отличаются зарплаты в Европе и Украине - сравнение

Стало известно сколько получают работники разных профессий в Украине и за рубежом. Сравнительные данные предоставил OpenDataBot со ссылкой на ресурс Jooblе.

Зарплаты в Европе и Украине - сравнение сумм и условий труда. Фото: 24tv.ua

Оказалось, что средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине. Именно поэтому украинцы решают работать в другой стране.

Самые популярные направления — Польша и Чехия, Германия, Латвия и Литва. Однако значительная часть всех, кто устраивается на работу за границей, работает нелегально.

К примеру зарплата дальнобойщиков в Европе составит до 75 тысяч гривен. В Украине представители этой профессии могут получить до 30 тысяч гривен. Грузчики же, которые получают на родине не более 15 тысяч гривен, в Европе могут зарабатывать вдвое больше.

Европейские работодатели активно ищут в Украине разнорабочих, упаковщиков, грузчиков, водителей и дальнобойщиков. Кроме высоких зарплат, европейские компании обеспечивают работников спецодеждой, обедами и жильем.

Таким образом, украинцам становится очень выгодно работать за пределами Украины.

Также в Европе учитывается опыт и квалификация. Специалистам и мастерам своего дела предлагают большую заработную плату и лучшие условия труда.

Напомним, что Украина находится на первом месте в Европе по переводам мигрантов. По оценкам НБУ эмигранты перевели в Украину 12 млрд долларов, по оценкам организации KNOMAD — 14 млрд долларов. Стоит отметить, что эти средства составляют до 10% ВВП нашей страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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