На сколько отличаются зарплаты в Европе и Украине - сравнение

BTC/USD
55256.60
ETH/USD
3383.43
LTC/USD
331.29
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Стало известно сколько получают работники разных профессий в Украине и за рубежом. Сравнительные данные предоставил OpenDataBot со ссылкой на ресурс Jooblе.
Зарплаты в Европе и Украине - сравнение сумм и условий труда. Фото: 24tv.ua
Оказалось, что средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине. Именно поэтому украинцы решают работать в другой стране.
Самые популярные направления — Польша и Чехия, Германия, Латвия и Литва. Однако значительная часть всех, кто устраивается на работу за границей, работает нелегально.
К примеру зарплата дальнобойщиков в Европе составит до 75 тысяч гривен. В Украине представители этой профессии могут получить до 30 тысяч гривен. Грузчики же, которые получают на родине не более 15 тысяч гривен, в Европе могут зарабатывать вдвое больше.
Европейские работодатели активно ищут в Украине разнорабочих, упаковщиков, грузчиков, водителей и дальнобойщиков. Кроме высоких зарплат, европейские компании обеспечивают работников спецодеждой, обедами и жильем.
Таким образом, украинцам становится очень выгодно работать за пределами Украины.
Также в Европе учитывается опыт и квалификация. Специалистам и мастерам своего дела предлагают большую заработную плату и лучшие условия труда.
Напомним, что Украина находится на первом месте в Европе по переводам мигрантов. По оценкам НБУ эмигранты перевели в Украину 12 млрд долларов, по оценкам организации KNOMAD — 14 млрд долларов. Стоит отметить, что эти средства составляют до 10% ВВП нашей страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как заработать в Украине деньги, чтобы их хватало на достойную жизнь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Лидия
сегодня, 10:36
Наши работодатели никогда не будут платить такую зарплату как в Европе, их устраивает текучесть персонала, никто и не задумывается почему люди меняют часто работы. Самое главное чтобы им побольше заработать бабла, им постоянно мало. Поэтому у нас ничего не поменяется. Это бесполезно обсуждать. Может быть несколько поколений это переживут, тогда и что то сдвинется в этой жизни.