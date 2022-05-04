На украинских АЗС растет спрос на автогаз – СМИ

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Нарожный Дмитрий
В первые дни мая, по сравнению с первой
половиной апреля, в некоторых сетях автозаправочных станций (АЗС) объемы
розничной реализации сжиженного газа в мае увеличились на 70-80%, сообщает enkorr.
Цена на автомобильный газ не подлежит государственному регулированию, поэтому цену на топливо сейчас регулирует рынок. Фото: "Комментарии"
Как заявил топ-менеджер одной из сетей АЗС,
основными причинами роста продаж автогаза являются отсутствие бензина на АЗС и
ажиотажный спрос.
В свою очередь, руководитель национальной сети
АЗС отметил, что клиент сейчас не выбирает, чем ему заправиться – бензином или
газом, а берет тот вид топлива, который есть.
По его словам, сейчас ситуация с автомобильным
газом значительно улучшилась.
Увеличению его реализации тоже способствует
отсутствие лимитов для заправки. Его не использует критическая инфраструктура,
под которую операторы вынуждены держать определенные объемы бензинов и
дизельного горючего, тем самым уменьшая их реализацию — рассказал он.
Помимо этого, положительным моментом эксперты
называют сохранение свободного ценообразования для сжиженного газа в отличие от
бензинов и дизтоплива.
Игроки рынка подчеркнули, что цена на автомобильный газ
не подлежит государственному регулированию, поэтому цену на топливо сейчас
регулирует рынок и получает справедливую маржинальность.
"В то время как цены на другие виды горючего,
установленные государством, привели к дефициту. Пока просто нет возможности
приобрести бензин и ДТ по такой цене, которая позволила бы торговать не в убыток", – рассказал менеджер АЗС.
В то же время представитель одной из сетей АЗС
заявил, что на сегодняшний день из 220 станций сети автогаз реально присутствует
только на 75 автозаправках.
При этом, в Украине есть такие сети, которые
не испытывают увеличенного спроса на автогаз.
"Из-за недостатка мы сегодня продаем бензины
только корпоративным клиентам, но и очередей на заправку сжиженным газом мы не
видим", – сообщил директор сети АЗС, которая работает на востоке Украины.
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