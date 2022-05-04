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На украинских АЗС растет спрос на автогаз – СМИ

Эксперты считают, что основными причинами роста продаж автогаза являются отсутствие бензина на АЗС и ажиотажный спрос

4 мая 2022, 20:26
Автор:

Нарожный Дмитрий
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В первые дни мая, по сравнению с первой половиной апреля, в некоторых сетях автозаправочных станций (АЗС) объемы розничной реализации сжиженного газа в мае увеличились на 70-80%, сообщает enkorr.

На украинских АЗС растет спрос на автогаз – СМИ

Цена на автомобильный газ не подлежит государственному регулированию, поэтому цену на топливо сейчас регулирует рынок. Фото: "Комментарии"

Как заявил топ-менеджер одной из сетей АЗС, основными причинами роста продаж автогаза являются отсутствие бензина на АЗС и ажиотажный спрос.

В свою очередь, руководитель национальной сети АЗС отметил, что клиент сейчас не выбирает, чем ему заправиться – бензином или газом, а берет тот вид топлива, который есть.

По его словам, сейчас ситуация с автомобильным газом значительно улучшилась.

Увеличению его реализации тоже способствует отсутствие лимитов для заправки. Его не использует критическая инфраструктура, под которую операторы вынуждены держать определенные объемы бензинов и дизельного горючего, тем самым уменьшая их реализацию — рассказал он.

Помимо этого, положительным моментом эксперты называют сохранение свободного ценообразования для сжиженного газа в отличие от бензинов и дизтоплива.

Игроки рынка подчеркнули, что цена на автомобильный газ не подлежит государственному регулированию, поэтому цену на топливо сейчас регулирует рынок и получает справедливую маржинальность.

"В то время как цены на другие виды горючего, установленные государством, привели к дефициту. Пока просто нет возможности приобрести бензин и ДТ по такой цене, которая позволила бы торговать не в убыток", – рассказал менеджер АЗС.

В то же время представитель одной из сетей АЗС заявил, что на сегодняшний день из 220 станций сети автогаз реально присутствует только на 75 автозаправках.

При этом, в Украине есть такие сети, которые не испытывают увеличенного спроса на автогаз.

"Из-за недостатка мы сегодня продаем бензины только корпоративным клиентам, но и очередей на заправку сжиженным газом мы не видим", – сообщил директор сети АЗС, которая работает на востоке Украины.


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Источник: https://enkorr.ua/uk/news/bezlmtniy_nezaregulovaniy_operatori_fksuyut_rst_prodazhu_avtogazu/250697
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