В Украине подорожал автогаз: сколько теперь стоит литр

С сегодняшнего дня в Украине поднялись цены на автогаз. Стоимость взлетела сразу на 12 копеек и средняя цена стала 16,42 грн за один литр. Об этом информирует Еnkorr, ссылаясь на данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В Украине подорожал автогаз - фото: из открытых источников

Так, с 20 по 21 июля больше всего подорожал автогаз на автозаправочной станции Фактор. Цены были повышена на сорок копеек, с 15,80 до 16,20 грн за 1 литр.

Следом за ней идут две заправки — Shell и Mango, где на сутки цены н автогаз были подняты на 34 копейки. На 30 копеек подняли цены на автогаз в АЗС Укргаздобыча. Теперь один литр продукта обойдется автовладельцам в 16,19 грн.

Укрнафта подняла цену на 21 копейку. На сегодняшний день литр автогаза будет стоить 15,78 гривен. На Автотрансе цены взросли до 16,48 гривен за литр, что на 25 копеек больше, чем 20 июля.

Также цены повысились и на таких АЗС как Marshal, Авантаж 7 и BVS. За сутки автогаз на этих автозаправочных станциях подорожал на 20 копеек. Менее чем на 20 копеек подорожал автогаз на БРСМ-Нафта, Авиас и AMIC.

На АЗС Motto меньше остальных изменились цены. За сутки автогаз подорожал на 12 копеек за литр и теперь обойдется в 16,03 грн.

В таблице показаны актуальные на 21 июля цены на автогаз в украинских АЗС, а также изменение розничных цен.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине подняли цены на бензин и дизельное топливо. Сколько теперь придется платить украинцам, читайте в нашем материале.

Также сайт информировал о том, что в скором времени в Украине планируют повысить цены на бензин и дизельное топливо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!