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Главная Новости Бизнес экономика Как изменятся цены на бензин в Украине
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Как изменятся цены на бензин в Украине

Дизтопливо будет стоить на 62 копейки дороже

сегодня, 15:47
Автор:

Данило Матюха

Правительство Украины в скором времени планирует повысить цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает Интерфакс.

Как изменятся цены на бензин в Украине

Цены не бензин в Украине - фото из открытых источников

Такое решение депутаты вынесли на повестку дня своего заседания, которое состоится сегодня, 2 июня. В частности, политики планируют принять изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/л и бензина — не выше 5 грн/л.

По информации журналистов, в случае принятия данного решения стоимость литра бензина увеличится на 0,56 грн, а цена на дизтопливо вырастет на 62 копейки.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость уточнения механизма расчета "Нафтогазом" средней стоимости топлива возникла исходя из практики применения государственного регулирования ценообразования в этой сфере.

Напомним, что средняя цена бензина на первую треть июня 2021 года составит 24 гривны и 92 копейки за литр, а дизтопливо будет стоить в среднем 20 гривен и 91 копейку. Подробнее в нашем материале.

Добавим, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, на какие продукты подымутся цены в июне этого года. Об этом нашему порталу сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также издание информировало о том, что эксперты предрекают подорожание бывших в употреблении автомобилей из Соединённых Штатов Америки. Были названы причины будущего подорожания. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/747819.html
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