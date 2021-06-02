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Главная Новости Бизнес экономика Какими будут цены на бензин в июне
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Какими будут цены на бензин в июне

Стали известны цены на бензин в первой декаде июня

сегодня, 12:08
Автор:

Денис Подставной

Рассчитана средняя стоимость бензина на первую треть этого месяца. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины. 

Какими будут цены на бензин в июне

Цены на бензин и дизель в июне. Фото из открытых источников

В Министерстве экономики, основываясь на расчеты государственной компании "Нафтогаз Украины", определили среднюю стоимость литра дизельного топлива ULSD 10 ppm и литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm.

Так, стоимость ULSD 10 ppm составила — 20 гривен и 91 копейку за литр, а бензина GASOLINE 10 ppm — 24 гривны и 92 копейки за литр. 

Учитывая то, что согласно постановлению правительства о госрегулировании цен, максимальная торговая наценка за литр бензина не может составлять более 5 гривен за литр, а за литр дизельного топлива — 7 гривен за литр, то граничная цена на топливо будет составлять: 29 гривен и 92 копейки за литр бензина и 27 гривен и 91 копейка за литр дизельного топлива. 

Учитывая новые данные можно сравнить новые цены на бензин и дизельное топливо с ценами за последнюю декаду мая: цена на бензин составляла 29 гривен и 94 копейки, что на 8 копеек меньше новой цены, а дизельное топливо стоило 27 гривен и 89 копеек, что на 2 копейки меньше цены установленной на первую треть июня. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, на какие продукты подымутся цены в июне этого года. Об этом нашему порталу сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также издание информировало о том, что эксперты предрекают подорожание бывших в употреблении автомобилей из Соединённых Штатов Америки. Были названы причины будущего подорожания. 



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Источник: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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