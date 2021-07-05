В Украине подорожали бензин и дизтопливо: сколько придется платить

BTC/USD
33693.19
ETH/USD
2229.68
LTC/USD
137.19
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Пришло время
украинским водителям расчехлять кошельки: в июле стоимость "еды" для железных
лошадок немного подскочит. По информации Минэкономики Украины, средняя цена бензина
на второй месяц лета увеличится на 3%.
В июле в Украине подорожает бензин. Фото из открытых источников
Теперь, в среднем
за литр бензина украинцам придется платить по 26,64 грн. Это — на 80 копеек
больше, чем усредненная цена в июне 2021 года.
Не стоит
расслабляться и тем, чей транспорт "потребляет" дизельное топливо. Оно тоже
подорожает: на 1,5% (или же 32 копейки в денежном эквиваленте). Таким образом
от вас потребуют заплатить 22,55 грн за литр дизтоплива.
Напомним, что
госрегулирование цен на топливном рынке Украины было введено в конце мая 2021
года. Выведением граничной средней стоимости топлива для украинцев занимаются
аналитики "Нафтогаза Украины".
Подобная политика
продолжится до официального окончания карантина; пока эти временные рамки "подвинуты"
Кабмином вплоть до 31 августа.
Отметим, что,
согласно принятому документу, реализаторы как бензина разных марок, так и
дизтоплива, обязаны ориентироваться на предписание правительства. Максимальная
наценка, на которую им можно рассчитывать, — это 5 и 7 грн на бензин и дизтопливо
соответственно.
Исходя из этого,
максимальная стоимость бензина в июле на украинских заправках может подняться
лишь до показателя в 31,64 гривны за один литр.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему в Европе могут отказаться от рекламы автомобилей, использующих бензин или дизтопливо. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, как эксперты предлагают выходить из ситуации, которая сложилась в "Укрзализныце", где, вероятно, может случится дефицит топлива.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости