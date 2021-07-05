В Украине подорожали бензин и дизтопливо: сколько придется платить

Пришло время украинским водителям расчехлять кошельки: в июле стоимость "еды" для железных лошадок немного подскочит. По информации Минэкономики Украины, средняя цена бензина на второй месяц лета увеличится на 3%.



В июле в Украине подорожает бензин. Фото из открытых источников

Теперь, в среднем за литр бензина украинцам придется платить по 26,64 грн. Это — на 80 копеек больше, чем усредненная цена в июне 2021 года.

Не стоит расслабляться и тем, чей транспорт "потребляет" дизельное топливо. Оно тоже подорожает: на 1,5% (или же 32 копейки в денежном эквиваленте). Таким образом от вас потребуют заплатить 22,55 грн за литр дизтоплива.

Напомним, что госрегулирование цен на топливном рынке Украины было введено в конце мая 2021 года. Выведением граничной средней стоимости топлива для украинцев занимаются аналитики "Нафтогаза Украины".

Подобная политика продолжится до официального окончания карантина; пока эти временные рамки "подвинуты" Кабмином вплоть до 31 августа.

Отметим, что, согласно принятому документу, реализаторы как бензина разных марок, так и дизтоплива, обязаны ориентироваться на предписание правительства. Максимальная наценка, на которую им можно рассчитывать, — это 5 и 7 грн на бензин и дизтопливо соответственно.

Исходя из этого, максимальная стоимость бензина в июле на украинских заправках может подняться лишь до показателя в 31,64 гривны за один литр.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в Европе могут отказаться от рекламы автомобилей, использующих бензин или дизтопливо. Подробности — в нашем материале.

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