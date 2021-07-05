logo
Русский Українська

BTC/USD

33693.19

ETH/USD

2229.68

LTC/USD

137.19

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожали бензин и дизтопливо: сколько придется платить
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подорожали бензин и дизтопливо: сколько придется платить

Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензина на 3%, дизтопливо подорожало на 1,4%

сегодня, 16:19
Автор:

Вечканова Елена

Пришло время украинским водителям расчехлять кошельки: в июле стоимость "еды" для железных лошадок немного подскочит. По информации Минэкономики Украины, средняя цена бензина на второй месяц лета увеличится на 3%.

В Украине подорожали бензин и дизтопливо: сколько придется платить

В июле в Украине подорожает бензин. Фото из открытых источников

Теперь, в среднем за литр бензина украинцам придется платить по 26,64 грн. Это — на 80 копеек больше, чем усредненная цена в июне 2021 года.

Не стоит расслабляться и тем, чей транспорт "потребляет" дизельное топливо. Оно тоже подорожает: на 1,5% (или же 32 копейки в денежном эквиваленте). Таким образом от вас потребуют заплатить 22,55 грн за литр дизтоплива.

Напомним, что госрегулирование цен на топливном рынке Украины было введено в конце мая 2021 года. Выведением граничной средней стоимости топлива для украинцев занимаются аналитики "Нафтогаза Украины".

Подобная политика продолжится до официального окончания карантина; пока эти временные рамки "подвинуты" Кабмином вплоть до 31 августа.

Отметим, что, согласно принятому документу, реализаторы как бензина разных марок, так и дизтоплива, обязаны ориентироваться на предписание правительства. Максимальная наценка, на которую им можно рассчитывать, — это 5 и 7 грн на бензин и дизтопливо соответственно.

Исходя из этого, максимальная стоимость бензина в июле на украинских заправках может подняться лишь до показателя в 31,64 гривны за один литр.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в Европе могут отказаться от рекламы автомобилей, использующих бензин или дизтопливо. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты предлагают выходить из ситуации, которая сложилась в "Укрзализныце", где, вероятно, может случится дефицит топлива.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=1af3b9b3-1308-4637-b58e-5edac120eebb
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ