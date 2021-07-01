Дефицит топлива в «Укрзализныце»: как решить существующую проблему

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Вечканова Елена
Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале, что "УЗ" испытывает острую проблему дефицита топлива. В частности, по ее словам, компания вывела в резерв уже более сотни тепловозов, а на складах — всего 772 тонны топлива (суточная норма).
Андрей Рязанцев о дефиците топлива в "Укрзализныце". Фото: АгроПолит
"Комментарии" решили узнать, почему такая
ситуация вообще стала возможной, какие риски она несет и как ее можно
разрешить. Своим мнением по этому поводу поделился кандидат экономических наук,
экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.
Отсутствие дизтоплива для железной дороги
напрямую связано с проблемами у всех основных отраслей промышленности, у перевозок
пассажиров, поясняет Андрей Рязанцев.
Помимо этого существует и значительная проблема экспорта через западную границу: Ивано-Франковская и Ровенская дирекции могут полностью остановиться в связи с отсутствием топлива.
Удар, по словам экономиста, придется и по
пассажирским перевозкам. Соответственно — по самым малообеспеченным слоям населения.
Ведь значительное количество пригородных перевозок осуществляется как раз таки
на дизельном топливе.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперт оценил успешность работы "Укрзализныци" на протяжении 2020 года. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, на сколько "УЗ" сократила штат и какая оптимизация еще могла бы пригодиться предприятию.
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