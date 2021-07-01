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Дефицит топлива в «Укрзализныце»: как решить существующую проблему

Отсутствие дизтоплива для железной дороги напрямую связано с проблемами всех основных отраслей промышленности, объясняет эксперт

сегодня, 15:54
Автор:

Вечканова Елена

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале, что "УЗ" испытывает острую проблему дефицита топлива. В частности, по ее словам, компания вывела в резерв уже более сотни тепловозов, а на складах — всего 772 тонны топлива (суточная норма).

Дефицит топлива в «Укрзализныце»: как решить существующую проблему

Андрей Рязанцев о дефиците топлива в "Укрзализныце". Фото: АгроПолит

"Комментарии" решили узнать, почему такая ситуация вообще стала возможной, какие риски она несет и как ее можно разрешить. Своим мнением по этому поводу поделился кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Несмотря на ряд скандалов, набсовету "УЗ" еще на 3 месяца продлили полномочия. При этом элементарного обеспечения компании топливом на сегодняшний день, получается, проводить некому, — отмечает эксперт. — И речь идет уже не о проблеме самой УЗ, а о проблеме для всей страны".

Отсутствие дизтоплива для железной дороги напрямую связано с проблемами у всех основных отраслей промышленности, у перевозок пассажиров, поясняет Андрей Рязанцев.

"Ситуация стала возможной из-за отсутствия должного внимания к этой проблеме у руководства компании. Риски — миллиардные потери в валовом внутреннем продукте. Если мы говорим о том же стратегическом стыке Камыш-Зоря — это основная часть поставок угля на металлургические предприятия, поставка готовой продукции с металлургических предприятий, в том числе на экспорт — то есть, падение экспортной выручки", — говорит специалист.

Помимо этого существует и значительная проблема экспорта через западную границу: Ивано-Франковская и Ровенская дирекции могут полностью остановиться в связи с отсутствием топлива.

"Ну, а те же самые поставки угля — проблема в энергетике, в создании необходимых запасов, которые формируются как раз в этот период года. Без лишнего пафоса — это коллапс значительно количества отраслей экономики страны", — считает Андрей Рязанцев.

Удар, по словам экономиста, придется и по пассажирским перевозкам. Соответственно — по самым малообеспеченным слоям населения. Ведь значительное количество пригородных перевозок осуществляется как раз таки на дизельном топливе.

"Как разрешить ситуацию? Существует законодательство, которое определенным образом удлиняет сроки закупок, проведения тендерных процедур. Интересно знать, на каком этапе такие процедуры сейчас находятся, — отмечает Андрей Рязанцев. — Для того чтобы подобных ЧП не случалось в будущем, на железной дороге должны работать квалифицированные, ответственные люди, которые реально управляют компанией, а не занимаются политикой удержания на своем кресле — при полном отсутствии интереса к работе самой УЗ".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперт оценил успешность работы "Укрзализныци" на протяжении 2020 года. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, на сколько "УЗ" сократила штат и какая оптимизация еще могла бы пригодиться предприятию.


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Источник: https://comments.ua/
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