На Западе резко ухудшили прогноз для экономики Украины: что теперь говорят в Кабмине

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на уровне 2,5%. В то же время Всемирный банк радикально снизил собственный прогноз с 5,2% до 2%. Как передает портал "Комментарии", об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономики Алексей Соболев.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

"Всемирный банк оценивал в своих прогнозах окончание войны в этом году, и поэтому был выше рост в следующем году. Когда эти прогнозы пересматриваются, то они, соответственно, уменьшают рост до реального уровня. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5%, и мы этот прогноз держим", — пояснил Соболев.

По его словам, по предварительным оценкам Минэкономики, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года был отмечен рост ВВП на уровне приблизительно 5,3%. Главными импульсами стали увеличение активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

"Во второй половине этого года будет повышенный рост. И это будет характерно отличать нас от того, что в России с каждым месяцем рост замедляется и достигнет почти 0%. В то время у нас в течение сентября и октября будет рост 3-4%", — сказал глава Минэкономики.

Кроме того, Соболев рассказал о заинтересованности по соинвестированию проектов в совместный фонд восстановления США-Украина.

Алексей Соболев отметил, что, по его информации, фонд где-то будет в размере 200 млн долл. до конца следующего года. И это будут вложения в Украине. Они будут растянуты во времени, но мы знаем также, что существует очень большая заинтересованность в соинвестировании проектов фонда. И еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время.

Глава Минэкономики подчеркнул, что это повлияет на ВВП, но конкретные оценки пока давать рано.

