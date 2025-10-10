На Заході різко погіршили прогноз для економіки України: що тепер кажуть у Кабміні

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України наступного року на рівні 2,5%. Водночас, Світовий банк радикально знизив власний прогноз з 5,2% до 2%. Як передає портал "Коментарі", про це під час запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр економіки Олексій Соболєв.

"Світовий банк оцінював у своїх прогнозах закінчення війни цього року, і тому було вищим зростання наступного року. Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно в 2,5%, і ми цей прогноз тримаємо", — пояснив Соболєв.

За його словами, за попередніми оцінками Мінекономіки, у серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було відмічено зростання ВВП на рівні приблизно 5,3%. Головними імпульсами стали збільшення активності у будівництві, переробній промисловості та сільському господарстві.

"У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це характерно відрізнятиме нас від того, що в Росії з кожним місяцем зростання сповільнюється і досягне майже 0%. На той час у нас протягом вересня та жовтня буде зростання 3-4%", — сказав глава Мінекономіки.

Крім того, Соболєв розповів про зацікавленість щодо співінвестування проектів у спільний фонд відновлення США-Україна.

Олексій Соболєв зазначив, що, за його інформацією, фонд десь буде у розмірі 200 млн дол. до кінця наступного року. І це будуть вкладення в Україні. Вони будуть розтягнуті у часі, але ми знаємо також, що є дуже велика зацікавленість у співінвестуванні проектів фонду. І ще сотні мільйонів доларів буде вкладено найближчим часом.

Глава Мінекономіки наголосив, що це вплине на ВВП, але конкретні оцінки поки що давати зарано.

