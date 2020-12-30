НАБУ направило на генпрокурора проекты подозрений в деле национализации ПриватБанка

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28064.41
ETH/USD
732.23
LTC/USD
125.68
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис Генерального прокурора проекты подозрений по делу о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем Телеграмм-канале.
По словам представителя СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы ведомства по делу ПриватБанка подготовили проект подозрений и направили их в Офис генерального прокурора. Ответы от правоохранителей пока не получено. Вместе с тем генпрокурорша Ирина Венедиктова вчера заявляла, что не будет блокировать подписание этих подозрений. Также она сообщила о принятии определенных процессуальных решений и сказала, что дело начало двигаться в верном направлении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости