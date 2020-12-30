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Главная Новости Бизнес экономика НАБУ направило на генпрокурора проекты подозрений в деле национализации ПриватБанка
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НАБУ направило на генпрокурора проекты подозрений в деле национализации ПриватБанка

Данную информацию журналисту предоставил председатель НАБУ

сегодня, 18:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис Генерального прокурора проекты подозрений по делу о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем Телеграмм-канале.

НАБУ направило на генпрокурора проекты подозрений в деле национализации ПриватБанка

По словам представителя СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы ведомства по делу ПриватБанка подготовили проект подозрений и направили их в Офис генерального прокурора. Ответы от правоохранителей пока не получено. Вместе с тем генпрокурорша Ирина Венедиктова вчера заявляла, что не будет блокировать подписание этих подозрений. Также она сообщила о принятии определенных процессуальных решений и сказала, что дело начало двигаться в верном направлении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Приватбанк "отсудил 1 млрд грн в компании Коломойского, сообщает" Экономическая правда "16 ноября. Как говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, суд удовлетворил иск" ПриватБанка "в компании" Агротерминал " и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности. Отмечается, что "ПриватБанк" за нарушения должником своих обязательств разорвал кредитный договор. В свою очередь, "Агротерминал" назвала предельным сроком возврата займа, который был установлен кредитным соглашением 3 ноября 2026 года.
Кроме того, портал стало известно о том, что финансист Анатолий Дробязко заявил, что из Украины якобы через филиал "ПриватБанка" на Кипр могли выводить сотни миллиардов гривен, которые потом оседали в оффшорах на счетах чьих компаний. Дробязко отмечает, что спустя почти пять лет после национализации "Привата" эти обстоятельства до сих пор остаются нерасследованными.


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Источник: https://t.me/nabudaily/2402
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