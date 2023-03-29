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НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных адвокатов за десятки миллионов гривен

«Укрэксимбанк» без конкурса и тендера привлек к работе сомнительных юристов

сегодня, 19:36
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Автор:

Лиля Воробьева
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заинтересовались фактом растрат средств в особо крупных размерах со стороны менеджмента государственного "Укрэксимбанка". НАБУ сначала изучило информацию из открытых источников о нанятых банком юристах за миллионы гривен, а теперь осуществляет "другие меры в рамках компетенции" по расследованию ситуации. Об этом сообщили в НАБУ.

Так, государственный "Укрэксимбанк" без конкурса и тендера привлек к работе сомнительных юристов из компании "А.Д.ХОК". Размер уставного капитала последней составляет всего 2000 грн. В то же время гонорары, которые банк предусмотрел на оплату этим адвокатам, достигают 42 млн грн, о чем свидетельствует опубликованный в сети договор.

"Детективы НАБУ исследовали обнародованную в открытых источниках информацию, которая касается взаимодействия (сотрудничества) государственного банка АО "Укрэксимбанк" с адвокатским объединением "А.Д.ХОК". 

Детективы Национального антикоррупционного бюро в пределах компетенции осуществляют меры по проверке изложенной информации, по результатам которой установленным обстоятельствам будет дана оценка в соответствии с требованиями Уголовного процессуального законодательства Украины", — сообщили в НАБУ.

По данным из Реестров судебных решений, задействованы дорогостоящие юристы "А.Д.ХОК" в многолетней судебной волоките по обжалованию аукциона по продаже имущества банкрота ЧАО "Блиц-Информ". И, несмотря на то, что "Укрэксимбанк" уже трижды проиграл дело, адвокаты из "А.Д.ХОК" инициируют все новые и новые иски, чем блокируют выплаты кредиторам. Но чем дольше продолжаются бесперспективные споры, тем больше десятков миллионов госбанк выплачивает юристам.

Из-за наличия в этой истории признаков вывода и присвоения госсредств в особо крупных размерах о намерениях проверять "Укрэксимбанк" ранее заявила и Государственная аудиторская служба Украины.

Напомним, что "Укрэксимбанк" завершил прошлый год с наибольшим показателем убытков среди всех банков страны (убытки составили почти 7 млрд грн). Но при этом, гонорары менеджмента банка самые высокие и достигают в среднем более 1 млн гривен в месяц каждому члену правления. А зарплата председателя правления "Укрэксимбанка" Сергея Ермакова, например, составила более 1,6 млн. грн.

НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных адвокатов за десятки миллионов гривен

НАБУ проверяет государственный банк (фото из открытых источников)



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