НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных адвокатов за десятки миллионов гривен

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заинтересовались фактом растрат средств в особо крупных размерах со стороны менеджмента государственного "Укрэксимбанка". НАБУ сначала изучило информацию из открытых источников о нанятых банком юристах за миллионы гривен, а теперь осуществляет "другие меры в рамках компетенции" по расследованию ситуации. Об этом сообщили в НАБУ.





Так, государственный "Укрэксимбанк" без конкурса и тендера привлек к работе сомнительных юристов из компании "А.Д.ХОК". Размер уставного капитала последней составляет всего 2000 грн. В то же время гонорары, которые банк предусмотрел на оплату этим адвокатам, достигают 42 млн грн, о чем свидетельствует опубликованный в сети договор.





"Детективы НАБУ исследовали обнародованную в открытых источниках информацию, которая касается взаимодействия (сотрудничества) государственного банка АО "Укрэксимбанк" с адвокатским объединением "А.Д.ХОК".





Детективы Национального антикоррупционного бюро в пределах компетенции осуществляют меры по проверке изложенной информации, по результатам которой установленным обстоятельствам будет дана оценка в соответствии с требованиями Уголовного процессуального законодательства Украины", — сообщили в НАБУ.





По данным из Реестров судебных решений, задействованы дорогостоящие юристы "А.Д.ХОК" в многолетней судебной волоките по обжалованию аукциона по продаже имущества банкрота ЧАО "Блиц-Информ". И, несмотря на то, что "Укрэксимбанк" уже трижды проиграл дело, адвокаты из "А.Д.ХОК" инициируют все новые и новые иски, чем блокируют выплаты кредиторам. Но чем дольше продолжаются бесперспективные споры, тем больше десятков миллионов госбанк выплачивает юристам.





Из-за наличия в этой истории признаков вывода и присвоения госсредств в особо крупных размерах о намерениях проверять "Укрэксимбанк" ранее заявила и Государственная аудиторская служба Украины.





Напомним, что "Укрэксимбанк" завершил прошлый год с наибольшим показателем убытков среди всех банков страны (убытки составили почти 7 млрд грн). Но при этом, гонорары менеджмента банка самые высокие и достигают в среднем более 1 млн гривен в месяц каждому члену правления. А зарплата председателя правления "Укрэксимбанка" Сергея Ермакова, например, составила более 1,6 млн. грн.

НАБУ проверяет государственный банк (фото из открытых источников)