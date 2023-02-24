Нацбанк аннулировал лицензии двум учреждениям потребительского кредитования

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг двум учреждениям потребительского кредитования – ООО "Мистер Кэш" и ООО "СС Лоун". Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк відкликав дві ліцензії

Как сообщает финансовый регулятор, по результатам внеплановых инспекционных проверок выявлены факты многочисленных нарушений требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в деятельности этих финансовых учреждений. Речь идет о невыполнении требований: законов Украины "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "Об электронной коммерции"; Гражданского кодекса Украины и т.д.

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Решение о применении мер воздействия вступает в силу 24 февраля 2023 года.

После отзыва лицензии финансовые учреждения лишаются права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не освобождает финансовые учреждения от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Напомним, что в преддверии годовщины масштабного нападения РФ на Украину Нацбанк выпустил вертикальную купюру номиналом в 20 гривен. Купюра вышла ограниченным тиражом, что придает ей коллекционную ценность, однако ею можно рассчитаться, как и другими банкнотами. С одной стороны на банкноте изображены трое украинских военных, поднимающих сине-желтый флаг, а на фоне них виднеется Крым и восточные территории, где происходит война против Российской Федерации. Также на переднем плане видны флаги союзников Украины: Великобритании, Канады, Соединенных Штатов и ЕС. На другой же стороне показаны руки украинских пленных, связанных веревкой, символизирующей военные преступления РФ.

Кроме этого, в FATF сделали громкое заявление в отношении Российской Федерации. Также стало известно по каким наиболее популярным направлениям украинцы основывают в Польше компании. А глава украинского правительства Денис Шмыгаль очертил перспективы зернового коридора.



